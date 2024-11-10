Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов выразил обеспокоенность по поводу возможных перебоев в поставках российского газа. В интервью журналистам он заявил, что республика нуждается в заблаговременной ясности от "Газпрома" относительно планов по резервированию мощностей на январь.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов выразил обеспокоенность по поводу возможных перебоев в поставках российского газа. В интервью журналистам он заявил, что республика нуждается в заблаговременной ясности от "Газпрома" относительно планов по резервированию мощностей на январь.

Парликов подчеркнул, что если "Газпром" не резервирует мощности до конца декабря, то реальная картина по газовым поставкам может проясниться только 31 декабря. Это создает сложности для Молдавии, поскольку, в случае задержки решения о продлении контракта на транзит через Украину, республика может столкнуться с острой необходимостью организации альтернативных маршрутов. Министр отметил, что контракт "Газпрома" с молдавским предприятием "Молдовагаз" существует, однако неизвестно, как российская компания будет выполнять обязательства.

В качестве превентивной меры Парликов направил письмо в "Газпром", предложив несколько вариантов действий на случай приостановки украинского транзита. Однако ответа от компании пока не последовало, что добавляет неопределенности в ситуацию.

На сегодняшний день российский газ поступает в Европу двумя основными маршрутами:

Балканский поток, который является частью "Турецкого потока". Этот маршрут проходит через Болгарию и Сербию, а затем распределяется по Балканам: газ идет в Румынию, Грецию, Северную Македонию и Венгрию, также обслуживая внутренние рынки Сербии и Боснии и Герцеговины. Украинский коридор, по которому газ поступает в Словакию и Молдавию (включая Приднестровье). Из Словакии газ транспортируется в Австрию и Италию.

Оба маршрута транспортируют примерно равные объемы газа — около 14-15 миллиардов кубометров в год. Это равномерное распределение позволяет избежать перегрузок и обеспечивает более надежное снабжение европейских стран.

С декабря 2022 года Молдавия получает газ от "Газпрома" и молдавского предприятия Energocom. Российский газ поставляется преимущественно в Приднестровье в обмен на электроэнергию, тогда как Молдавия полагается на газовые резервы, приобретенные ранее в различных странах.

К концу текущего года заканчивается пятилетний контракт между Россией и Украиной на транзит газа в Европу. Украинская сторона уже заявила, что не намерена продлевать этот контракт.