Сейчас единственным обязательным для предустановки является видеохостинг Rutube, но его приложения были удалены из каталогов App Store и Google Play.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что в ближайшее время видеосервис «VK Видео» может получить статус обязательного для предустановки на все мобильные устройства, продаваемые в России. На сегодняшний день единственной обязательной платформой для установки является Rutube, однако его приложения недоступны в каталогах App Store и Google Play, что затрудняет их распространение и использование на устройствах с операционными системами iOS и Android.

Ранее Министерство цифрового развития РФ предложило ввести обязательную предустановку двух видеосервисов на устройства, реализуемые на территории России. В пояснительной записке к проекту министерство подчеркнуло, что добавление второго сервиса позволит более точно учитывать предпочтения пользователей и предоставить доступ к популярным российским платформам для широкого круга граждан. В условиях ограниченного доступа к зарубежным видеохостингам, такое решение ориентировано на развитие российских цифровых платформ и стимулирование их популярности.

VK Видео является частью крупнейшей российской социальной сети и пользуется широкой популярностью среди отечественных пользователей. Этот сервис предлагает разнообразные видеоконтенты, такие как фильмы, сериалы, образовательные и развлекательные передачи. Предустановка VK Видео на устройствах позволяет предоставить удобный и быстрый доступ к этому контенту без необходимости дополнительного скачивания приложения.

Кроме того, VK Видео предоставляет пользователям возможности для создания и публикации собственного контента, что стимулирует развитие авторских проектов и поддерживает российский медиаконтент. Включение сервиса в обязательный список предустановленных приложений может способствовать созданию новых сообществ и привлечению большего количества пользователей к платформе.