В третьем квартале 2024 финансового года компания Intel сообщила о значительном снижении финансовых показателей, что привело к снижению выручки и рекордным убыткам. В этом материале подробно рассмотрим ключевые аспекты отчёта и реакцию инвесторов, а также проанализируем влияние этих данных на будущее компании.

Intel завершила третий квартал с выручкой в размере 13,3 млрд долларов, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Валовая маржа снизилась с 42,5% до 15%, что составляет падение на 27,5 процентных пункта. Кроме того, вместо прибыли, составившей год назад 300 млн долларов, в этом квартале Intel зафиксировала убыток в размере 16,6 млрд долларов.

Несмотря на внушительные убытки, акции компании Intel после публикации отчёта выросли на 7%. Основной причиной положительной реакции рынка стали не столько текущие показатели, сколько позитивные прогнозы и объявленные меры по оптимизации расходов. Хотя выручка сократилась, она превысила ожидания аналитиков, что положительно сказалось на восприятии отчёта.

Intel объявила о планах масштабной реструктуризации и оптимизации затрат, что, по мнению экспертов, привлечёт внимание инвесторов и создаст условия для стабилизации. Эти меры предполагают снижение операционных расходов и эффективное перераспределение ресурсов.

Компания Intel ожидает, что в четвёртом квартале выручка составит от 13,3 до 14,3 млрд долларов, что близко к прогнозам сторонних аналитиков (13,66 млрд долларов). Прогнозируемое улучшение финансовых показателей может способствовать повышению уверенности инвесторов и поддержке котировок акций компании.

Подразделение Client Computing Group (потребительские вычислительные устройства) продемонстрировало снижение продаж на 7%. В то же время Data Center and AI (центр обработки данных и искусственный интеллект) показало рост на 9%. Этот контраст свидетельствует о смещении интересов и развитии стратегически важных направлений.