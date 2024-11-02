Группа городских экологов в Израиле провела исследование, оценивающее объём электронных отходов, которые будут произведены в течение следующих нескольких лет в связи с внедрением приложений генеративного ИИ.

Группа исследователей из Института городской среды Китайской академии наук совместно с учёными Университета Райхмана в Израиле провела анализ ожидаемого объема электронных отходов, которые могут возникнуть в результате внедрения генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшие годы. Эти данные были опубликованы в авторитетном журнале Nature Computational Science, подчеркивая серьёзные экологические вызовы, связанные с развитием технологий.

Основной целью исследования стала оценка объема и типа электронного оборудования, включая печатные платы, батареи и другие элементы, которые применяются для работы приложений на основе генеративного ИИ. Мощные сервисы, такие как ChatGPT, требуют значительных вычислительных ресурсов и обычно работают на специализированных графических процессорах, установленных в дата-центрах. Для обеспечения стабильной работы системы требуется значительный запас энергии, что также увеличивает количество электронных отходов.

Команда исследователей разработала методику для оценки количества электронного оборудования, используемого в типичном центре обработки данных. Были учтены сроки службы каждого компонента, количество центров обработки данных и предположительный рост спроса на услуги генеративного ИИ в ближайшие годы. Все полученные данные были внесены в компьютерную модель для более точного анализа и прогноза.

Результаты модели показывают, что без значительных изменений в подходе к утилизации и переработке отходов, объём электронного мусора, образуемого индустрией ИИ, может достигнуть от 1,2 до 5,0 миллионов метрических тонн к концу десятилетия. Ежегодный объем отходов, начиная с 2,6 тысяч метрических тонн в 2023 году, может возрасти до 2,5 миллионов тонн в год, что ставит под угрозу экологическую стабильность.

По словам доктора Ли Вана, одного из авторов исследования, необходим переход на круговую экономику, при которой компоненты оборудования будут перерабатываться. Такой подход позволит снизить количество отходов, сэкономить ресурсы и уменьшить энергоемкость, необходимую для производства нового оборудования. Круговая экономика поможет справиться с ростом отходов и сохранить экологический баланс.