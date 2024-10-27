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Сатья Наделла увеличил доходы на 63% на фоне кибератак против Microsoft
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла получил значительную надбавку к зарплате в прошлом финансовом году, несмотря на ряд нарушений кибербезопасности в компании. Согласно регулирующему документу, опубликованному Microsoft, Наделла получил в общей сложности $79,1 млн за финансовый год, закончившийся 30 июня, что на 63% больше, чем в 2023 году.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в прошедшем финансовом году существенно увеличил свою компенсацию, несмотря на многочисленные проблемы с кибербезопасностью. Согласно документу Microsoft, его общая компенсация за год, завершившийся 30 июня, составила $79,1 млн, что на 63% больше, чем в предыдущем году.

Основная часть этого вознаграждения приходится на акции компании в размере $50 млн. Помимо этого, Наделла получил бонус в размере $5,2 млн. Однако, что примечательно, это только часть суммы, на которую он мог бы рассчитывать, если бы показатели компании за год были единственным основанием для выплаты бонусов.

Комитет по оплате труда в Microsoft отметил, что Наделла предложил рассмотреть возможность уменьшения его денежного бонуса. Причина заключается в его личной ответственности за кибербезопасность, особенно с учётом всё более сложного ландшафта киберугроз. Он подчеркнул важность фокусировки на быстроте и эффективности изменений, необходимых для повышения уровня безопасности компании.

В 2023 и начале 2024 года Microsoft столкнулась с рядом крупных кибератак. В апреле Совет по надзору за кибербезопасностью США сообщил о взломе Microsoft Exchange Online китайскими хакерами, что затронуло 22 организации и более 500 лиц, в том числе высокопоставленных сотрудников правительства США, связанных с национальной безопасностью.

Отчёт Министерства внутренней безопасности США указывает на то, что атака могла быть предотвращена. В документе подчёркивается, что корпоративная культура Microsoft способствовала снижению значимости инвестиций в безопасность и управление рисками.

В начале 2024 года система корпоративной почты Microsoft подверглась ещё одной атаке, на этот раз со стороны российской группы Midnight Blizzard. Microsoft также сообщила о возможном компрометировании исходного кода и внутренних систем.

В ответ на рост числа угроз кибербезопасности Комитет по оплате труда добавил новый критерий оценки руководителей, связанный с кибербезопасностью. Это изменение вступит в силу в 2025 финансовом году и станет одним из ключевых элементов в программе поощрения высшего руководства.

#microsoft #кибербезопасность #ии #кибератаки #it #киберугрозы #корпоративная безопасность
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Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла получил значительное повышение зарплаты в 2024 году
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