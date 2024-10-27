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Новая комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) раскрыла впечатляющий хвост при проходе мимо Солнца
Представители Военно-морской исследовательской лаборатории США заявили, что пылевой хвост кометы был виден около Солнца «в течение нескольких дней», спустя долгое время после того, как сама комета покинула окрестности звезды.

Новые снимки, полученные с помощью широкоугольного спектрометрического коронографа LASCO, установленного на солнечном телескопе Военно-морской исследовательской лаборатории США (NRL), раскрывают удивительные детали прохода кометы C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) мимо Солнца. На этих изображениях видно, как за кометой остаётся внушительный пылевой хвост, особенно заметный в начале октября, когда она приблизилась к Земле и была видна невооружённым глазом.

По словам исследователей NRL, этот пылевой хвост был заметен в окрестностях Солнца на протяжении нескольких дней, даже после того, как сама комета удалилась. Начиная с 7 октября, инструмент LASCO зафиксировал ядро кометы C/2023 A3, а её массивный хвост оставался видимым до 11 октября. Специалисты NRL отмечают, что после того, как ядро кометы исчезло из поля зрения, её пылевой след оставался, привлекая внимание учёных уникальными свойствами.

LASCO, установленный на совместном аппарате NASA и Европейского космического агентства SOHO, занимается наблюдением комет с 1995 года. За почти 30 лет миссии было зафиксировано множество подобных объектов, однако комета C/2023 A3 показала уникальный, чрезвычайно плотный пылевой след. Как сообщают представители NRL, 14 октября наблюдалось редкое явление — пылевой след кометы слился в узкую и плотную полосу, которая заполнила всё поле зрения телескопа. Такое положение вещей стало возможным благодаря тому, что SOHO, находящийся в точке Лагранжа L1, пересек траекторию кометы, фиксируя её след под углом.

Комета C/2023 A3 была видна как астрономам на Земле, так и наблюдателям в космосе за несколько недель до своего максимального сближения с нашей планетой, которое произошло 12 октября. Даже после этого сближения, до 26 октября, её можно заметить в средних широтах Северной Америки на западе на закате. Для лучшего наблюдения уже потребуется бинокль или телескоп, так как комета удаляется и её яркость постепенно снижается.

#космос #астрономия #кометы #телескоп lasco
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