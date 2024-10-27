Совет директоров заявил, что компания находится в процессе трансформации, и доходы от потенциальной продажи помогут оптимизировать её баланс.

Компания Comtech объявила о продаже своего подразделения, занимающегося инфраструктурой экстренных вызовов 911, с целью сконцентрироваться на космической связи. Это решение, по словам руководства, поможет компании укрепить свою финансовую стабильность и направить ресурсы на развивающийся сегмент.

Совет директоров Comtech сообщил, что возможная продажа бизнеса 911 позволит компании оптимизировать баланс и снизить долговую нагрузку. В третьем квартале 2023 года компания зафиксировала выручку в $128 млн, что на 6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В то же время Comtech имеет долг в размере $160 млн и $27 млн собственных средств при рыночной капитализации около $109 млн, что на 50% меньше, чем в начале года.

Подразделение 911, использующее технологии нового поколения NG911, позволяет гражданам связываться с экстренными службами через голос, текст или видео с различных устройств. За третий квартал 2023 года этот сегмент принес компании $56,6 млн выручки и обеспечил скорректированную EBITDA в размере $11,3 млн. Продажа этого подразделения, вероятно, окажет значительное влияние на финансовое состояние компании.

Компания планирует использовать средства от продажи на развитие своего бизнеса в области космической связи, включающего производство модемов, усилителей сигнала и технологий тропосферного рассеяния. Этот сегмент в основном обслуживает нужды Министерства обороны и крупных подрядчиков, обеспечивая устойчивую связь между подразделениями.

Несмотря на снижение продаж, компания видит высокий потенциал в космической связи. В третьем квартале 2023 года доходы от данного направления составили $71,4 млн, что ниже уровня предыдущего года, однако руководство уверено в возможностях для роста.

Среди текущих финансовых проблем Comtech стоит отметить привлечение дополнительных $25 млн субординированного долга, что увеличивает общую долговую нагрузку компании. Ранее, в июне 2023 года, компания привлекла кредит в размере $222 млн для рефинансирования задолженности.

На фоне высокой долговой нагрузки и рыночной капитализации в $109 млн, Comtech вынуждена искать варианты для выживания, укрепляя позиции на рынке и снижая затраты. Бизнес по инфраструктуре экстренной помощи 911, обеспечивающий около $40 млн годовой скорректированной EBITDA, может стать ключевым активом для привлечения капитала и уменьшения долговых обязательств.