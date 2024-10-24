«Бюджет Онлайн» рекомендовали установить как можно быстрее, так как обычно приложения Сбера быстро удаляют из App Store, а старые версии 12.15, 14.3 и 14.11 вскоре отключат.

Новейшая версия мобильного приложения «СберБанк Онлайн» была удалена из App Store, едва появившись там 22 октября. Приложение, которое называлось «Бюджет Онлайн», быстро стало популярным среди пользователей iPhone, так как его рекомендовали скачать как можно скорее. Однако приложения Сбербанка часто удаляют из App Store по разным причинам, и этот случай не стал исключением.

Пользователи, которые по каким-то причинам не успели установить новую версию приложения, столкнулись с проблемой: старые версии «СберБанк Онлайн» (12.15, 14.3 и 14.11) скоро будут отключены. Это означает, что пользоваться ими станет невозможно, и доступ к основным функциям онлайн-банкинга будет ограничен.

На данный момент установка приложения «СберБанк Онлайн» на устройства с операционной системой iOS возможна только через офис банка или при вызове сотрудника на дом. Стоит отметить, что данная услуга бесплатна, однако доступна она не везде, и пользователям рекомендуется уточнить в своем регионе возможность такого сервиса.

В Сбербанке также подтвердили, что до конца года новых версий «СберБанк Онлайн» в App Store не появится. Это ограничение связано с различными требованиями и ограничениями, которые касаются обновлений приложений в каталоге App Store.