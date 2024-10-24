Электростанция строится в 10 километрах от Дербента - её мощность составит 100 МВт.

Дербентская СЭС возводится в 10 километрах от города Дербента, в селе Авадан, и ее мощность составит внушительные 100 МВт. Проект реализуется при поддержке компании «Новая энергия», которая планирует инвестировать более 7 млрд рублей в его реализацию. Станция займет территорию в 305 гектаров, на которой будет установлено около 190 тысяч солнечных панелей, произведенных в России.

Ключевой особенностью Дербентской СЭС является использование двухсторонних солнечных панелей, которые позволяют эффективно преобразовывать солнечную энергию в электричество. Эти панели обеспечат выработку 140 млн кВт*ч электроэнергии в год, что позволит значительно снизить зависимость региона от традиционных источников энергии.

Кроме того, на территории электростанции будет проложено более 800 километров подземных кабельных линий, что обеспечит надежную транспортировку вырабатываемой энергии.

Запуск Дербентской солнечной электростанции станет важным шагом для энергетической независимости региона. Ожидается, что благодаря новой СЭС будет обеспечено стабильное энергоснабжение, снизится нагрузка на существующие электросети, а также сократится выброс углекислого газа. Это положительно скажется на экологии и укрепит позиции России на мировом рынке возобновляемых источников энергии.

Инвесторы уверены, что проект позволит создать новые рабочие места, улучшить экономику региона и привлечь дополнительные инвестиции. Приток капитала в солнечную энергетику открывает новые возможности для развития технологий и промышленности в Дагестане и за его пределами.

Строительство Дербентской СЭС планируется завершить к концу 2025 года. Уже с 1 января 2026 года энергия, вырабатываемая электростанцией, начнет поступать на оптовый рынок.