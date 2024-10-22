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Тим Кук раскрывает планы Apple на Vision Pro и Apple Intelligence
Бен Коэн из Wall Street Journal взял интервью у генерального директора Apple Тима Кука о Vision Pro, инновациях, Apple Intelligence и многом другом. Кук признал, что гарнитура Vision Pro не стала продуктом массового рынка из-за своей высокой цены.

Тим Кук, генеральный директор Apple, в интервью с Беном Коэном из Wall Street Journal поделился своим мнением о новейших разработках компании, включая гарнитуру Apple Vision Pro, инновации и будущее технологий. Он также коснулся темы Apple Intelligence, подчеркивая, как она изменяет способ взаимодействия пользователей с продуктами Apple.

Кук откровенно признал, что на данном этапе Apple Vision Pro не является массовым продуктом из-за высокой цены, которая составляет 3500 долларов. По словам главы компании, данная гарнитура нацелена на людей, которые стремятся к новым технологиям уже сегодня, несмотря на их высокую стоимость.

«За 3500 долларов это не продукт массового рынка, — сказал Кук. — Сейчас это продукт для первопроходцев. Люди, которые хотят иметь завтрашние технологии сегодня — вот для кого эта гарнитура. К счастью, таких людей достаточно, и это волнительно».

Согласно исследованиям аналитической компании IDC, продажи Vision Pro в текущем году не превысят 500 000 единиц. Это подтверждает тот факт, что продукт ориентирован на узкий круг технологических энтузиастов, готовых инвестировать в новейшие разработки. Подход Apple к инновациям можно охарактеризовать фразой: «Не первая, но лучшая».

Тим Кук подчеркнул, что главная цель компании — не гнаться за лидерством на рынке, а создавать лучшие продукты. Apple известна своим подходом, в котором важную роль играет внимание к деталям и длительный процесс разработки.

«Мы прекрасно справляемся с тем, что мы не первые, — отметил Кук. — Для того чтобы создать что-то действительно выдающееся, требуется время. Этот процесс включает множество итераций и учет каждой детали. Мы предпочитаем выпустить продукт, который станет настоящим вкладом в индустрию, даже если это занимает больше времени».

Таким образом, Apple не спешит выпускать свои продукты, стремясь к тому, чтобы они были максимально качественными и передовыми. Если компания может быть как первой, так и лучшей, это идеальный сценарий, но если выбор стоит между скоростью и качеством, Apple всегда выбирает качество.

Одним из ключевых направлений, о котором говорил Кук, стало Apple Intelligence — система, которая изменяет опыт использования продуктов компании. Кук подчеркнул, что именно благодаря этому искусственному интеллекту Apple удалось вывести свои устройства на новый уровень и предложить пользователям уникальные возможности.

#apple #iphone #apple vision pro #тим кук
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