Анонс состоится 7 ноября - представят сразу все три новинки.

AMD официально подтвердила, что новая линейка игровых процессоров Ryzen 9000X3D будет представлена уже в ближайшее время. Анонс запланирован на 7 ноября, и, вероятно, будут продемонстрированы все три модели процессоров одновременно. Однако не исключено, что одна из моделей поступит в продажу сразу, а остальные появятся несколько позже.

По последним слухам, первым на рынке появится Ryzen 7 9800X3D, а старшие модели из этой линейки ожидаются в начале 2025 года. Инсайдеры сообщают, что более продвинутые процессоры могут отличаться улучшенными характеристиками по сравнению с младшей моделью.

Согласно последней информации, процессор Ryzen 7 9800X3D может работать на более высокой частоте, чем его предшественник — Ryzen 7 9700X, при этом он будет иметь более высокий показатель TDP (тепловая мощность). Это довольно неожиданно, так как предыдущие версии процессоров Ryzen X3D отличались пониженной тактовой частотой и заметно меньшим энергопотреблением по сравнению с обычными моделями.

Процессоры линейки Ryzen X3D традиционно выделялись своими особенностями — от снижения частот до оптимизированного потребления энергии, что делало их привлекательными для геймеров и энтузиастов. С выходом Ryzen 9000X3D AMD, похоже, продолжит развивать эту концепцию, предлагая еще более высокие рабочие частоты и улучшенные характеристики энергоэффективности.

Хотя официальный анонс состоится 7 ноября, точные даты старта продаж пока неизвестны.