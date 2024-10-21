Xiaomi создала новый 3-нм чип системного уровня для мобильных телефонов. Это первая созданная в Китае 3-нанометровая однокристальная система для смартфонов.

Xiaomi сделала важный шаг в области мобильных технологий, объявив о создании нового 3-нм чипа системного уровня для смартфонов. Это событие ознаменовало прорыв компании в высокотехнологичном производстве, что делает ее первой китайской компанией, разработавшей 3-нанометровую однокристальную систему для мобильных устройств.

Новость о создании нового чипа была озвучена Тан Цзяньго, главным экономистом Пекинского муниципального бюро экономики и информационных технологий. Это заявление стало свидетельством того, что Xiaomi готова к новым высотам в развитии мобильных процессоров. Разработка 3-нм чипа позволяет компании конкурировать с ведущими мировыми производителями, такими как TSMC и Samsung, которые уже достигли значительных успехов в этой области.

Однако подробности о производственном процессе этого чипа пока не раскрыты. Неясно, чьи мощности использует Xiaomi для производства – TSMC, Samsung или других производителей полупроводников. Тем не менее, источник подтвердил, что этап проектирования успешно завершен, и чип готов к массовому производству.

Xiaomi уже имеет опыт разработки собственных чипов. В 2017 году компания представила Xiaomi Mi 5C, который был оснащен собственным чипом Xiaomi Pengpai (Pinecone) S1. Этот процессор, произведенный по 28-нм технологии, имел 8 ядер и максимальную тактовую частоту 2,2 ГГц. Несмотря на успех этого проекта, с тех пор компания не выпустила новых систем-на-кристалле (SoC) для своих смартфонов.

Хотя с 2017 года Xiaomi не разрабатывала новых мобильных SoC, компания сосредоточилась на создании других высокотехнологичных чипов. Например, в 2023 году Xiaomi представила серию чипов Surge, которые предназначены для оптимизации зарядки и управления батареями. Так, в модели Xiaomi 14 Ultra используются чипы Surge P2 и G1, которые позволяют значительно повысить эффективность зарядки и продлить срок службы аккумулятора.

Запуск нового 3-нм чипа открывает перед Xiaomi огромные перспективы. Компания не только укрепляет свои позиции на рынке мобильных технологий, но и становится более конкурентоспособной на мировом уровне. В то время как Xiaomi активно внедряет передовые решения для оптимизации своих устройств, переход к собственному производству 3-нм чипов может стать важным шагом к полной автономии компании в производстве мобильных процессоров.