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С тех пор, как Дженсен Хуанг на презентации NVIDIA представил новейшие видеокарты GeForce RTX 30 серии, прошла всего пара дней, а наш российский вторичный рынок уже успел отреагировать на тот большой скачок в производительности, который продемонстрировали "Зеленые" во время показа новых видеокарт.

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Всего пару недель назад можно было встретить ту же RTX 2070 Super по цене более 40 000 рублей, всего на несколько тысяч дешевле, чем ее стоимость в розничных сетях, причем, такие видеокарты "улетали с молотка" буквально за пару дней:

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Уже сегодня адекватная цена на данные видеокарты находится в пределах 35 000 рублей, причем, рынок пополняется качественными предложениями от простых геймеров, а не от "профессиональных торговцев", которые всегда перепродают карты пусть и чуть ниже рынка, но с серьезной наценкой.

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Видеокарты RTX 2080 также сильно обесценились, ценники могут варьироваться в зависимости от региона, но у нас самое выгодное предложение стартует с отметки 39 000 рублей.

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В Москве и Санкт-Петербурге эти видеокарты также можно найти в большом количестве дешевле 40 000 рублей:

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Цены 2080 Ti также не могут не радовать - в провинциях данные видеокарты встречаются от 70 000 рублей, в Москве же уже есть возможность купить данные решения за 50 000 рублей, если попробовать поторговаться.

И все это попросту не может не радовать - всего месяц назад RTX 2080 Ti можно было легко продать в любом более или менее большом городе за 100 000 рублей в течение недели. Сейчас же хоть и рынок все еще остается насыщенным столь неадекватными предложениями, цены приходят в норму. А дальше можно будет встретить нынешние флагманские видеокарты NVIDIA в пределах 40 000 рублей.

Если же вам нужна видеокарта здесь и сейчас, но вы не хотите связываться с рынком "поддержанных" видеокарт, советуем вам обратить свое внимание на видеокарты RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, цены на которые также вскоре пойдут вниз.