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За прошедшее время, после того, как мне удалось продать платформу на AMD Ryzen, я уже успел сменить две материнские платы на LGA1200 под желанные мною и долгожданные процессоры Intel Comet Lake-S. Также комрад с нашей оверклокерской Конференции поведал мне о проблемах своей материнской платы, находящейся в том же сегменте "досок до 200$". Итого, зная о проблемах популярных плат от ASUS, GIGABYTE и ASRock, я могу заявить, что покупка процессоров Comet Lake-S сейчас - участие в Beta-тесте Intel. Сейчас же я расскажу подробно о каждой из плат, что вас ждет, какие подводные камни есть у разных моделей, выявленные мной за насыщенный событиями, но не продолжительный период эксплуатации.

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Итак, платы от ASUS, ASRock и GIGABYTE роднит одно - крайне сырые и забагованные биосы. А теперь подробнее о каждой материнской плате.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS

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Изначально я собрал систему именно на этой материнской плате. К качеству исполнения TUF GAMING Z490-PLUS, конечно, претензий никаких нет - добротная полноразмерная плата, обладающая удобным BIOS, к которому я привык еще со времен Sandy Bridge. Но дьявол кроется в версиях этого самого биоса. Когда-то уважаемая мною компания уже несколько недель не может исправить баги, связанные с невозможностью запустить память в двухканальном режиме по JEDEC, через раз работающим XMP. То есть, собирая компьютер и обновляясь до последнего биоса, вы получаете невозможность запуска системы в стоке и кривой запуск с XMP. Также крайне удручает разгон памяти на данном продукте. Плата просто отвратительно тренирует оперативную память из-за чего ваш разгон может оказаться "кукурузным" и мало чем отличающимся по латентности от XMP.

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Я окончательно разочаровался в ASUS и просто продал данную материнскую плату, так как в известном всем магазине мне ее отказались менять по гарантии из-за "следов монтажа", предлагая отправить плату на экспертизу длительностью в 20 дней. Но тема наша не о "гарантиях", а о проблемах новых материнских плат, поэтому предлагаю перейти к проблемам следующей материнской платы.

ASRock Z490 Extreme4

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Также крутая на вид и добротная материнская плата от уважаемой мною компании ASRock. Что можно предположить, просто взглянув на данную материнскую плату? Я бы предположил, что она отлично разгоняет как процессоры, так и оперативную память, и вообще "топ за свои деньги", какими в последнее время и были платы от данного вендера. Но сейчас это совсем не так. Давайте же начнем с проблемного разгона процессоров:

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Итак, в тестировании VRM, проведенного нашими зарубежными коллегами-оверклокерами, данная материнская плата не смогла выдержать разгон Intel Core i9-10900K, сбрасывая частоту до 3750 MHz, при этом имея температуру VRM в 72 градуса, что крайне много для столь незначительной частоты.

Даже при тестировании процессора в стоке материнская плата сбросила частоту до 4400 MHz, что крайне смешно, если просто взглянуть на MSI Tomahawk на чипсете Z490, которая держала частоту процессора на 4.9 GHz с идентичными ASRock'у температурными показателями.

Но ASRock разочаровывает не только качеством исполнения своего VRM, но и крайне слабым разгоном памяти. Комрад с оверклокерской Конференции и мой земляк также не смог разогнать оперативную память на данной материнской плате выше 3333 MHz (тайминги уточнены не были). Оперативная память - "классический" и "народный" кит из двух плашек Crucial на чипах Micron E-die, объемом в 16 гигабайт. В остальном же у данной материнской платы проблем нет, либо же они не были выявлены в процессе эксплуатации.

GIGABYTE Z490M GAMING X

Заключительной материнской платой будет моя нынешняя "доска" - крайне популярная и дешевая. Подробнее о том, почему я купил именно эту материнскую плату, а также об обновлении моей текущей конфигурации вы сможете узнать в будущих материалах. А теперь же поговорим о "косяках" Z490M GAMING X.

Итак, изначально, после обновления BIOS, материнская плата отказывалась выставлять любую частоту оперативной памяти с любыми таймингами - ни одна из имеющихся частот просто-напросто не работала. Дело дошло до того, что я выставлял частоту в 2133 MHz, а плата после перезагрузки выдавала мне ошибку о якобы неудачном разгоне. Я целый день провел на Конференции, пытаясь решить данную проблему, бывалые оверклокеры говорили о том, что не надо было связываться с GIGABYTE, что данную материнскую плату проще сдать по гарантии, пока это возможно. Но один человек мне подсказал простое решение и "таблетку" от неработающих частот памяти - просто вынуть батарейку из материнской платы, закоротить контакт и вытащить шнур питания системного блока из розетки на полчаса. Честно скажу, я не верил, что это сработает, так как на материнской плате был только что прошитый BIOS и я еще попросту не успел что-то "сломать", чтобы сбрасывать ей биос. Но в итоге плата все-таки смогла изменять частоты оперативной памяти и разогнать память с меньшими задержками, чем ASUS из-за более корректной тренировки памяти.

Но на этом проблемы биоса платы не заканчиваются: Z490M GAMING X "не заводит" оперативную память при фиксации шины. Также система ужасно долго загружается, особенно при выключении MRC Fast Boot, что способствует тренировке оперативной памяти. На ASUS загрузка системы происходила в разы быстрее. В остальном же у меня пока нет вопросов к данному продукту.

Заключение

Конечно, нельзя говорить о всех материнских платах, основываясь на проблемах лишь конкретных моделей. Но эти материнские платы являются достаточно популярными и вы, скорее всего, приобретете одну из них или подобную им из-за адекватной цены за функционал. Но будьте готовы, что Intel Comet Lake-S пока что не "вставил и забыл". Эти платы - сырой продукт, по крайней мере, в сегменте до 200$, который требует "танцев с бубном" и бесконечного ожидания новых BIOS.

Если вы не имеете достаточно денег на материнскую плату, при этом хотите разгонять, то ваш выбор Ryzen и проверенная временем дешевая материнская плата на B450 чипсете. Но если вам нужна система без заморочек с разгоном и "танцев с бубном", то, быть может, вам следует присмотреться к LGA1200 на младших чипсетах, не переплачивать за разгон и тогда такая система на Intel выйдет даже выгоднее, чем покупка заезженного всеми "Ryzen 5 3600 + b450". Но в приросте производительности от разгона памяти на Comet Lake-S мы попробуем разобраться в одном из следующих материалов, когда я подготовлю несколько типичных заготовок для оперативной памяти.

А планируете ли вы обзавестись платформой на LGA1200, и с какими проблемами вам уже удалось столкнуться на новой платформе от Intel?