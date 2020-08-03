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В далеком 2012 году у меня была последняя видеокарта из розничной сети - Radeon HD 7970. Все следующие видеокарты, а также большая часть остальных комплектующих, покупались мною исключительно на барахолках с рук. Покупка б/у комплектующих - признак нищеты или рациональное вложение денег? Я более склонен ко второму суждению и в данной статье попытаюсь убедить вас покупать железо с рук и перестать переплачивать, отдавая свои деньги розничным сетям и прочим посредникам.

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Причина первая: цена

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Давайте откинем барыг и обманщиков, обитающих на народных торговых площадках, а рассмотрим простых обывателей, решивших по каким-то причинам продать купленное ранее железо. У честных продавцов стоимость комплектующих минимум на четверть ниже, чем в розничной сети. Чуть более старое железо (первые процессоры Ryzen, видеокарты из 10 линейки Nvidia) можно приобрести за полцены, а совсем старые, но еще не потерявшие в актуальности комплектующие отдаются по совсем бросовым ценам. Да и далеко не все продавцы осознают реальную стоимость тех или иных комплектующих. Понимая данный факт, во времена майнинга я смог урвать видеокарту R9 380X у не очень осведомленного продавца дешевле 10 000 рублей в полном комплекте. Также не стоит сбрасывать со счетов замедленную реакцию б/у рынка на актуальный курс валют, что, безусловно, может положительно сказаться на увеличении разрыва стоимости б/у комплектующих и в рознице. Но ведя разговор о цене, мы еще не учитываем возможность торговаться, о которой подробно поговорим в следующем пункте.

Причина вторая: возможность поторговаться

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Для многих обывателей "блошиных рынков" не секрет, что чаще всего продавец указывает далеко не окончательную стоимость той или иной "железки" - накидывает 300-500 рублей (но чем больше стоимость комплектующих, тем выше наценка), чтобы и свой кошелек не обидеть, и дать возможность поторговаться знающему человеку. Но договориться о сбросе цены на товар можно не только добрыми словами или собственной харизмой, на рынке б/у железа можно и нужно тщательно осматривать предмет покупки и торговаться, если вдруг был замечен какой-то дефект или любой другой признак, к которому можно придраться. И не стоит забывать, что продавец продавцу рознь - каждый имеет уникальный характер и собственные мотивы продажи. Некоторым "экземплярам" достаточно назвать цену (пусть и в половину меньше той, что указана), и они отдадут все "с потрохами".

Причина третья: минимальные потери при перепродаже, или полное отсутствие оных

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Третья причина в списке, но одна из самых значимых для меня, или почему я вообще перестал покупать новые видеокарты. Да, открыть коробку с новенькой видеокартой, распаковать, вдохнуть столь приятный аромат свежего пластика, ассоциирующегося с новизной - это все прекрасно, но уже давно забыто мной. Я попросту не хочу покупать видеокарту за полную цену, чтобы через три года продать ее за полцены (а иногда и за 1/3 от первоначальной стоимости). С б/у видеокартой мне не так больно расставаться (как и с любым другим комплектующим). Я торгуюсь, покупаю по бросовой цене ниже рынка, и в итоге продаю ее на пару тысяч дешевле, чем купил несколько лет назад (а иногда и за ту же самую цену).

Но в перепродаже крайне важно "чувствовать рынок". Знать, когда цена на пике, а когда пойдет на спад. Да, у вас всегда будет железо "на шаг позади", чем у других людей, но любой апгрейд для вас будет гораздо дешевле, чем у тех, кто меняет новое на новое.

Причина четвертая: возможный обмен комплектующими

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Возможность честного и выгодного бартера, либо же обмена с доплатой - это то, чем не может похвастаться ни один розничный магазин. Вам не обязательно продавать что-то, чтобы приобрести необходимую "железку". Многие люди просто меняются комплектующими. Таким образом я в свое время поменял i7 4790 с дешевой материнской платой на Z чипсете на i7 2700K с материнской платой Asus P8Z68 DELUXE. Причем мне еще и доплатили полторы тысячи рублей за данную сделку. С бартером все также, как и с возможностью торговаться: многие люди попросту не знают реальную стоимость своего железа, либо же не знают его возможностей. Также далеко не все люди продают что-то ради апгрейда, есть большое количество продавцов, которым просто не нужны настолько мощные "железки", они хотели бы пустить вырученные с продажи деньги в другое русло, а себе взять что-то чуть проще и дешевле. Тут-то и появляется отличная возможность обмена с доплатой. Через некоторое время после приобретения R9 380X, мне стало ее не хватать: слишком большое тепловыделение и не очень впечатляющая производительность при таком жаре. Я просто нашел человека, который продавал GTX 1060, предложил ему обмен с доплатой с моей стороны, он любезно согласился, а я же избавился от "головняка" с продажей видеокарты и покупкой где-то "новой" б/у GTX 1060.

Причина заключительная: оправданное ценообразование

Рынок бывших в употреблении комплектующих - один из немногих, который четко следует рыночным законам. Ценообразование на "барахолках" крайне адекватное и зависит не сколько от "цены закупа" и стоимости того же товара в розничной сети, сколько от спроса, уникальности товара, стоимости аналогов и личности самого продавца, определяющего цену товара. Сейчас спокойно можно найти б/у i7 2600K за 5000 рублей, а полные комплекты с оперативной памятью и платой под разгон расходятся дешевле 15000 рублей, что полностью эквивалентно стоимости сборки на Ryzen, но без разгона. Но опять же: самое выгодное, это ценообразование на видеокарты. Крайне дешевые "ветераны майнинга", десятая линейка по абсолютно бросовым ценам, ну и совсем новые видеокарты RTX (не SUPER) отдаются по прекрасным ценам (-30% от розничной стоимости) вместе с полной комплектацией и гарантийным талоном из магазина. И нет такого, что цена за "железку" вдруг неоправданно высока - такой товар попросту не будет реализован и в итоге продавец будет вынужден скидывать цену, либо же он рискует остаться ни с чем.

Дополнение: комплектующие, которые я не покупаю в состоянии б/у

Многие читатели помнят, что полгода назад я обзавелся новенькой платформой на AMD, купленной в розничной сети. На то были свои причины, так как я предчувствовал кризис и нужно было в срочном порядке делать апгрейд с перспективой на будущее. Да, я сэкономил и купил относительно дешево, но это было скорее исключением, так как даже сейчас я могу продать свою систему примерно за те же деньги, что и приобрел ее. Но пока этого делать не буду.

Но не смотря на это исключение, у меня есть определенный список комплектующих, которые я попросту не приобретаю в б/у состоянии:

периферия;

мониторы;

жесткие диски;

SSD;

блоки питания;

вентиляторы.

Периферию (мыши, клавиатуры, геймпады, наушники и тд) мне просто противно брать в руки после кого-то, кого я даже не знаю. В покупке б/у монитора смысла не вижу, так как в основном продают убитый хлам, который неизвестно сколько проработает. Жесткие диски и SSD покупаю исключительно новые из-за наличия у них определенного ресурса работы. Экономить на таких вещах, значит, жертвовать своими же данными. Не покупаю б/у блоки питания из принципа и здравого смысла: хороший блок питания продать за бесценок жалко, да и менять смысла нет. Покупка б/у вентиляторов не имеет никакого смысла, так как логика та же самая: продают либо убитое, либо некачественное, в большинстве своем.

А каково ваше отношения к барахолкам и покупке комплектующих с рук?