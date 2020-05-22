В июле поступят в продажу процессоры AMD Matisse Refresh, которые обзаведутся десятью ядрами
По слухам, AMD может обновить линейку процессоров Ryzen 3000, добавив к имеющимся процессорам новые модели. Пользователь Twitter сегодня опубликовал названия новых процессоров Ryzen. Зарубежный ресурс VideoCardz обратились к пользователю за более подробной информацией. Редакции сайта сообщили, что данная информация поступает из источника AMD (VideoCardz не может подтвердить это утверждение).
Даты, упомянутые в ретвите, на самом деле принадлежат одному из маркетологов ASUS. Эти «большие дни» относятся к запуску и началу продаж материнских плат AMD B550. Тем не менее, вполне вероятно, что процессоры Matisse Refresh могут появиться также где-то в этих числа (если они появятся вообще).
рекламаАнонс процессоров может состояться 16 июня, а старт розничных продаж, как предполагается, намечена на 7 июля.
рекламаКонечно, эта информация не казалась бы очень убедительной, если бы не тот факт, что компания Gigabyte косвенно подтвердила выпуск Matisse Refresh на сайде своей презентации о материнских платах на чипсете B550. Их дорожная карта включает в себя "Matisse & Refresh", "Vermeer" и даже "APU Renoir", никакие из представленных процессоров пока не были выпущены.
рекламаНекоторые из картин на левой стороне были нарисованы известными художниками "Cezane" и "Rembrandt". Эти кодовые имена связаны с будущими APU (преемниками Renoir).
Вполне возможно, что процессоры AMD Ryzen 7 3750X и Ryzen 7 3850X (если они будут выпущены) заменят Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 3800X. Но нельзя исключать такого варианта, что AMD Ryzen 7 3750X и Ryzen 7 3850X окажутся моделями с десятью ядрами, что возможно благодаря чиплетам. Так данные процессоры уверено займут позицию между Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3900X.
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