У iPhone и других продуктов Apple выявлена критическая уязвимость, позволяющая взломать устройство через почту
Исследование, опубликованное ZecOps , фирмой по безопасности мобильных устройств , показало , что ошибка в приложении Mail делала устройства Apple уязвимыми для кибератак.
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Представитель Apple сообщил, что исправление будет включено в предстоящие обновления программного обеспечения IOS.
рекламаВ заявлении представителя "яблочников" говорится: «Мы тщательно изучили отчет исследователя и, основываясь на предоставленной информации, пришли к выводу, что эти проблемы не представляют непосредственного риска для наших пользователей. Исследователь выявил три проблемы в приложении Mail, но их недостаточно. чтобы обойти защиту безопасности iPhone и iPad, и мы не нашли никаких свидетельств о том, что данная лазейка принесла вред кому-то из наших пользователей".
ZecOps сообщил об ошибке Apple в марте. Технический гигант ранее не знал об этой проблеме.
рекламаЧтобы воспользоваться этой лазейкой, хакеры могли отправить, казалось бы, пустое сообщение на почтовый ящик пользователя iPhone или iPad . Когда электронное письмо было открыто, оно вызывало сбой почтового приложения на устройствах iOS , заставляя пользователя перезагрузить устройство. Во время перезагрузки хакеры могли бы получить доступ к информации на устройстве.
Что отличает эту атаку от других взломов, так это то, что пользователям не нужно загружать какое-либо внешнее программное обеспечение или посещать веб-сайт, содержащий вредоносное программное обеспечение.
рекламаПо словам исследователей, эта ошибка может быть использована даже в последних версиях iOS.
ZecOps заявила, что отыскала доказательства того, что данной уязвимостью хакеры воспользовались для кибератаки влиятельных людей, включая руководителя мобильного оператора в Японии, сотрудников технологических компаний в Саудовской Аравии и Израиле и европейского журналиста.
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