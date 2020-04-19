По мнению Digital Foundry, обратная совместимость PlayStation 5 не будет одинаково полезна для всех игр с PS4
PlayStation 5, новая игровая консоль от Sony, прямо со старта продаж получит обратную совместимость со 100 лучшими играми для PS4, тем самым позволит запускать их в более высоком разрешении и с большей частотой кадров. Но есть один нюанс, о котором заявили Digital Foundry...
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Digital Foundry предполагают, что не все игры получат улучшение в производительности от запуска на PS5. Скорее всего вам удастся вновь перепройти игры с более высокой частотой кадров и с куда более лучшей картинкой, если эти игры на PlayStation 4 уже имели динамическое масштабирование разрешения и неограниченную частоту кадров.
рекламаТак, например, вам удастся перепройти Dark Souls 3 или Sekiro: Shadows Die Twice с куда лучшей производительностью, чем эти игры могли выдавать на PS4. Но такой хит и пока что эксклюзив PS4 как Bloodborne, скорее всего, на консоли нового поколения будет идти с теми же самыми 30 кадрами, так как эта игра не поддерживает динамическую частоту кадров и FPS в ней зафиксирован на 30.
Также могут радоваться фанаты Final Fantasy. Например, Final Fantasy XV игроки смогут пройти в куда более лучшем качестве и, вполне возможно, получить те же ощущения от игры, которые бы они испытали при игре на игровом ПК.
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