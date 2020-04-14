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Дядюшка Гейб наносит сокрушительные удары по игровым площадкам-конкурентам.

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Уже четвертый день подряд Steam радует геймеров бесплатными играми на любой самый изощренный вкус. Постоянные читатели моего цикла новостей уже успели обзавестись всеми DLC к Hitman и Hitman 2, атмосферной ретро-игрой о космосе с восхитительным саундтреком и другими отличными проектами. Но не отчаивайтесь! У вас все еще есть шанс забрать все эти игры, если очень поторопитесь.

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Не позвольте смешанным отзывам отпугнуть вас от этого проекта! Мирное и очень атмосферное маленькое приключение, обладающее воистину прекрасными пейзажами и душевным саундтреком.

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Вас ждут интересный игровой процесс, минималистичный и простой, наполненный цитатами из психологии и творческих процессах Юнга. Для тех, кто склонен к творчеству, чувствует себя застрявшим в своей жизни или чем-то подобным, это приключение может стать виртуальным отдыхом в тихом средиземноморском городке с игривой мини-книгой самопомощи.

Игра настолько коротенькая, что вы ее пройдете за "пару чашечек чая", так что спешите опробовать проект, имя которому The Search. Позвольте своим нервам расслабиться, если вы чем-то обеспокоены.

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На игру написано 103 обзора, 66% из которых положительные.