Праздник геймера-космонавта - ко Дню космонавтики в Steam началась бесплатная раздача отличной игры о космосе
Дядюшка Гейб все еще помнит про День космонавтики и не оставит геймеров без подарков на этот праздник :)
реклама
Сегодня ко Дню космонавтики в Steam началась бесплатная раздача инди-проекта Arcade Moonlander Plus.
рекламаArcade Moonlander Plus - это веселая, но сложная игра, на которую стоит обратить внимание. Игра может похвастаться отзывчивым управлением и отличной для инди-проекта физикой.
Несмотря на то, что игра относительно короткая (10 уровней аркады плюс уровень режима приключений), здесь много повторов. Для многих игроков самым интересным и сложным аспектом игры является прохождение на рекордное время, так как игра обладает собственной доской почета.
рекламаИгрокам нравится пиксельная графика, саундтрек к игре и ретро-стиль, но с современным качеством.
Важно отметить, что разработчик продолжает очень активно взаимодействовать с сообществом и работает над улучшением игры и исправлением ошибок.
рекламаИгроки схожи во мнении, что игра обладает такими позитивными моментами как: веселье, точность в управлении, хорошая графика, хороший саундтрек, очень активное участие разработчиков в сообществе.
Главным же минусом игры, по мнению игроков, является то, что она очень коротенькая.
реклама
Также не забывайте, что до сих пор в Steam продолжается раздача еще двух игр!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила