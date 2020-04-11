Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Дядюшка Гейб все еще помнит про День космонавтики и не оставит геймеров без подарков на этот праздник :)

реклама

Сегодня ко Дню космонавтики в Steam началась бесплатная раздача инди-проекта Arcade Moonlander Plus.

реклама

Arcade Moonlander Plus - это веселая, но сложная игра, на которую стоит обратить внимание. Игра может похвастаться отзывчивым управлением и отличной для инди-проекта физикой.

Несмотря на то, что игра относительно короткая (10 уровней аркады плюс уровень режима приключений), здесь много повторов. Для многих игроков самым интересным и сложным аспектом игры является прохождение на рекордное время, так как игра обладает собственной доской почета.

реклама

Игрокам нравится пиксельная графика, саундтрек к игре и ретро-стиль, но с современным качеством.Важно отметить, что разработчик продолжает очень активно взаимодействовать с сообществом и работает над улучшением игры и исправлением ошибок.

реклама

Игроки схожи во мнении, что игра обладает такими позитивными моментами как: веселье, точность в управлении, хорошая графика, хороший саундтрек, очень активное участие разработчиков в сообществе.

Главным же минусом игры, по мнению игроков, является то, что она очень коротенькая.

реклама