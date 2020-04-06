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Компания Microsoft начала безумную акцию в своем фирменном магазине. Бесплатно отдаются сразу 89 игр. Microsoft Store, видимо, решил удостоиться звания "самого щедрого магазина".

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Не качеством, а количеством - вот такой, видимо, "путь к сердцу геймера" избрал магазин Microsoft. Что же, вас никто не заставляет забирать эти до неприличия нелепые игры, но для интереса советую вам перейти по гиперссылке выше и ознакомиться со всеми представленными к раздаче играми.

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9 симуляторов поезда;

симулятор бегущей лошади;

симулятор офисной рутины;

симулятор офисного парня;

симулятор цветов для любимой мамы;

симулятор продуктового магазина;

игра, перевод которой звучит как "святые против грешников";

симулятор парковки автомобиля и куча другого трэша.

Но для всех остальных я представляю краткое ознакомление с самыми нелепыми предложениями:

Единственной более-менее адекватной игрой, которая могла бы кого-то заинтересовать выступает "Электро Пазл - Логическая Игра".

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Разработчик поясняет, что данная игра нацелена на проверку ваших знаний в электронике и способна развить логическое мышление.

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В игре вас ждет 30 головоломок и тест на знание электроники. Ознакомиться, конечно, не рекомендую, но быть может, это кого-то заинтересует, например тех, кто уже успел пройти все игры за время самоизоляции...