Компания Microsoft начала бесплатную раздачу игр, общая стоимость которых превышает 7000$
Компания Microsoft начала безумную акцию в своем фирменном магазине. Бесплатно отдаются сразу 89 игр. Microsoft Store, видимо, решил удостоиться звания "самого щедрого магазина".
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Не качеством, а количеством - вот такой, видимо, "путь к сердцу геймера" избрал магазин Microsoft. Что же, вас никто не заставляет забирать эти до неприличия нелепые игры, но для интереса советую вам перейти по гиперссылке выше и ознакомиться со всеми представленными к раздаче играми.
рекламаНо для всех остальных я представляю краткое ознакомление с самыми нелепыми предложениями:
- 9 симуляторов поезда;
- симулятор бегущей лошади;
- симулятор офисной рутины;
- симулятор офисного парня;
- симулятор цветов для любимой мамы;
- симулятор продуктового магазина;
- игра, перевод которой звучит как "святые против грешников";
- симулятор парковки автомобиля и куча другого трэша.
Единственной более-менее адекватной игрой, которая могла бы кого-то заинтересовать выступает "Электро Пазл - Логическая Игра".
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Разработчик поясняет, что данная игра нацелена на проверку ваших знаний в электронике и способна развить логическое мышление.
рекламаВ игре вас ждет 30 головоломок и тест на знание электроники. Ознакомиться, конечно, не рекомендую, но быть может, это кого-то заинтересует, например тех, кто уже успел пройти все игры за время самоизоляции...
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