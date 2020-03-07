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Предисловие

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Моя бабуля, как и многие пожилые люди, проводит пару часов в день за компьютером в свободное время, исследую просторы социальных сетей и прочих "интернетов". Но ее ПК не просто морально устарел, он уже давно стал "совершеннолетним". Его производительности не хватает не только , чтобы посмотреть видеоролик в интернете, он даже не справляется с нормальной загрузкой Windows.

Пожилой человек уважает свое время, так как его и так осталось не так много. И в этой статье я предлагаю собрать современный ПК для интернета и мультимедиа пожилому человеку, чтобы он с комфортом мог проводить свободное время за компьютером.

Процессор

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Основой компьютера я выбрал APU на сокете AM4 - AMD Athlon 200GE. Это отличный процессор для просмотра видео в хорошем качестве, серфинга в интернете, несложных игр, если это кому надо. Самое главное,что процессор холодный и для его охлаждения будет вполне достаточно "боксового" кулера. Процессор обладает отличным сочетанием цены/производительности/функционала. За цену в чуть больше 50$ вы уже получаете кулер, видеокарту и процессор и все это идеально подходит, когда нужен обычный компьютер для "офисных" задач.

Да, вы можете возразить мне, что дешевле будет собрать ПК для интернета на каком-нибудь FM2/FM2+, но я считаю данные решения устаревшими и экономия денег не стоит того, чтобы покупать "дохлые" процессоры под "мертвые" сокеты.

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Материнская плата

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Мой выбор пал на ASRock A320M-HDV R4.0. Почему именно эта материнская плата ? Она может выводить изображение через HDMI, VGA и DVI-D. Я думаю, что у многих пожилых людей сохранились мониторы с VGA, поэтому выбрав эту материнскую плату, вы сэкономите себе деньги. Также через HDMI можно выводить изображение на телевизор, пригодится.

"ASRock" делает просто шикарные бюджетные платы, эта мать вытянет даже какой-нибудь Ryzen 5 1400, советую к приобретению под самые бюджетные сборки с "дохлыми" процессорами для экономных и нетребовательных юзеров.

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Оперативная память

Берем самый простой "Samsung", чтобы немного разогнать память, так как встроенное ядро будет использовать часть от объема ОЗУ. Для минимума комфорта нам понадобится две плашки памяти объемом по 4 гигабайта.

Блок питания

Блок питания для такой сборки нужен дешевый и маломощный, но при этом надежный. Все это в себе сочетает в большей или меньшей степени бюджетный блок питания, настоящая классика жанра - FSP ATX-500PNR-I. Идеально для таких бюджетных сборок.

Нет никакой переплаты за бренд, надежный производитель проверенный временем, ничего лишнего не присутствует, есть всевозможные защиты. Способен проработать крайне долго в условиях небольшой нагрузки системы, но а если даже и сгорит, то невелика потеря.













Система хранения данных

Ссылаясь на то, какие сейчас выпускают некачественные жесткие диски, я предлагаю потратиться на SSD. Отличным вариантом является Samsung MZ-76E250BW. Долговечный, надежный, объемный. Да немного дороговато, но одного такого SSD пожилому человеку хватит на все нужды до конца его жизни. Операционная система, браузер, семейный архив, десктопный меседжер, а что еще нужно? И все это абсолютно бесшумно и запускается за считанные секунды.

Корпус

Корпус для пожилого человека, наверное, даже важнее, чем оперативная память или материнская плата. Он должен не занимать много места и не шуметь. Быть может, модель Deepcool Smarter LED и не самая тихая, зато корпус достаточно бюджетный и небольшой. Также из минусов стоит отметить верхнее расположение блока питания и тонкую сталь.

А так, много места не занимает, есть пара комплектных вентиляторов на 120 мм, выглядит старомодно и имеет большие кнопки на передней панели. При желании можно даже установить привод. За свою цену это отличный корпус под тихие и малопроизводительные компактные системы.













Заключение

Такой ПК для пожилого человека обойдется примерно в 230-250 долларов. Я думаю, что это не такие большие деньги, если задуматься, сколько мы тратим на свои компьютеры, и к тому же, что это будет скорее всего подарок от всей семьи, а для апгрейда не будет требоваться никакой смены платформы, будет достаточно сменить APU на более производительный или заменить плашку памяти на более объемную, хотя для интернета объема памяти в 8 гигабайт должно хватить на многие годы вперед.