Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Собираем надежный антикризисный ПК для пожилых людей

для раздела Блоги
+
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 тоже из распродажи
Сказочно низкая цена на Ryzen 3900X в Регарде. Надо брать.
Ситилинк рушит цену 9900K
Еще одна крутая 2070 и даже дешевле
<b>Корпус в виде вентилятора</b> - это просто топ
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Предисловие

реклама

Моя бабуля, как и многие пожилые люди, проводит пару часов в день за компьютером в свободное время, исследую просторы социальных сетей и прочих "интернетов". Но ее ПК не просто морально устарел, он уже давно стал "совершеннолетним". Его производительности не хватает не только , чтобы посмотреть видеоролик в интернете, он даже не справляется с нормальной загрузкой Windows.

Пожилой человек уважает свое время, так как его и так осталось не так много. И в этой статье я предлагаю собрать современный ПК для интернета и мультимедиа пожилому человеку, чтобы он с комфортом мог проводить свободное время за компьютером.

Процессор

реклама

Основой компьютера я выбрал APU на сокете AM4 - AMD Athlon 200GE. Это отличный процессор для просмотра видео в хорошем качестве, серфинга в интернете, несложных игр, если это кому надо. Самое главное,что процессор холодный и для его охлаждения будет вполне достаточно "боксового" кулера. Процессор обладает отличным сочетанием цены/производительности/функционала. За цену в чуть больше 50$ вы уже получаете кулер, видеокарту и процессор и все это идеально подходит, когда нужен обычный компьютер для "офисных" задач.

Да, вы можете возразить мне, что дешевле будет собрать ПК для интернета на каком-нибудь FM2/FM2+, но я считаю данные решения устаревшими и экономия денег не стоит того, чтобы покупать "дохлые" процессоры под "мертвые" сокеты.

реклама


Материнская плата

реклама

Мой выбор пал на ASRock A320M-HDV R4.0. Почему именно эта материнская плата ? Она может выводить изображение через HDMI, VGA и DVI-D. Я думаю, что у многих пожилых людей сохранились мониторы  с VGA, поэтому выбрав эту материнскую плату, вы сэкономите себе деньги. Также через HDMI можно выводить изображение на телевизор, пригодится.

"ASRock" делает просто шикарные бюджетные платы, эта мать вытянет даже какой-нибудь Ryzen 5 1400, советую к приобретению под самые бюджетные сборки с "дохлыми" процессорами для экономных и нетребовательных юзеров.

реклама




Оперативная память

Берем самый простой "Samsung", чтобы немного разогнать память, так как встроенное ядро будет использовать часть от объема ОЗУ. Для минимума комфорта нам понадобится две плашки памяти объемом по 4 гигабайта.

Блок питания

Блок питания для такой сборки нужен дешевый и маломощный, но при этом надежный. Все это в себе сочетает в большей или меньшей степени бюджетный блок питания, настоящая классика жанра - FSP ATX-500PNR-I. Идеально для таких бюджетных сборок.

Нет никакой переплаты за бренд, надежный производитель проверенный временем, ничего лишнего не присутствует, есть всевозможные защиты. Способен проработать крайне долго в условиях небольшой нагрузки системы, но а если даже и сгорит, то невелика потеря.




Система хранения данных

Ссылаясь на то, какие сейчас выпускают некачественные жесткие диски, я предлагаю потратиться на SSD. Отличным вариантом является Samsung MZ-76E250BW. Долговечный, надежный, объемный. Да немного дороговато, но одного такого SSD пожилому человеку хватит на все нужды до конца его жизни. Операционная система, браузер, семейный архив, десктопный меседжер, а что еще нужно? И все это абсолютно бесшумно и запускается за считанные секунды.

Корпус

Корпус для пожилого человека, наверное, даже важнее, чем оперативная память или материнская плата. Он должен не занимать много места и не шуметь. Быть может, модель Deepcool Smarter LED и не самая тихая, зато корпус достаточно бюджетный и небольшой. Также из минусов стоит отметить верхнее расположение блока питания и тонкую сталь.

А так, много места не занимает, есть пара комплектных вентиляторов на 120 мм, выглядит старомодно и имеет большие кнопки на передней панели. При желании можно даже установить привод. За свою цену это отличный корпус под тихие и малопроизводительные компактные системы.




Заключение

Такой ПК для пожилого человека обойдется примерно в 230-250 долларов. Я думаю, что это не такие большие деньги, если задуматься, сколько мы тратим на свои компьютеры, и к тому же, что это будет скорее всего подарок от всей семьи, а для апгрейда не будет требоваться никакой смены платформы, будет достаточно сменить APU на более производительный или заменить плашку памяти на более объемную, хотя для интернета объема памяти в 8 гигабайт должно хватить на многие годы вперед.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.1 из 5
голосов: 15
Добавить в закладки

Теги

ssd athlon 200ge сборка пк бюджетный пк сборка пк 2019 сборка пк за 20000 asrock a320m-hdv r4.0 deepcool smarter led fsp atx-500pnr-i samsung ddr4 samsung mz-76e250bw ssd samsung сборка пк за 15000
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
28
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X299-E Gaming II
37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
51
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus GP
11
Деньги вперед: главные игры марта 2020 года
24
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
118
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
52
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J)
18

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 118
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 51
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
1 марта 2020 52
Лучшие процессоры для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
28 февраля 2020 80
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 28
Деньги вперед: главные игры марта 2020 года
2 марта 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA готовит переворот в мире геймерских компактных устройств, обещая прирост производительности в 50%
15
Крякающие NVIDIA RTX 2070/2080/Super: эпидемия поразила последние ревизии видеокарт - причина в системе охлаждения
32
Тема Led Cars v11 для MIUI 11 порадует фанов Xiaomi
3
В Steam вышел симулятор ходьбы, который тут же стали сравнивать с Death Stranding
+
Стала известна цена на игровую приставку Microsoft Xbox следующего поколения
+
5 игр уже взломаны, 35 ждут своей очереди: хакер, который обещал искоренить Denuvo, принялся за дело
30
Процессоры Intel Core 10-го поколения обходят AMD Ryzen на 10% при 2-кратной разнице в стоимости
28
EA наглядно продемонстрировала улучшение графики в Command & Conquer Remastered
13
NVIDIA GeForce GTX 1060 – всё ещё самая популярная видеокарта
44
Big Navi не будет – AMD попросила подождать – видеокарты NVIDIA продолжат доминировать до конца 2020 года
+
Radeon RX 5700 против RTX 2060 Super - что выбирать геймеру по мнению экспертов Hardwaretimes
68
Первые тесты видеокарты Intel Xe разочаровали экспертов – никакой конкуренции с AMD и NVIDIA не будет
19
Процессоры Intel Core ждёт массовое снижение цен, самое время купить флагманский Core i9-9900K
+
Samsung анонсировала телевизоры QLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением до 8K UHD
+
Царь-монитор Odissey G9 – Samsung оттягивает выпуск монитора, опережающего свою эпоху
+
Xbox Series X и PlayStation 5 будут использовать архитектуру RDNA 2 с поддержкой Ray Tracing
7
Обнаружена очередная уязвимость в чипах Intel — её невозможно полностью устранить
70
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 с архитектурой Zen 3 появятся в конце текущего года
37
Sea Sonic представила инновационный блок питания в необычном форм-факторе
30
Журналисты сравнили мир Зен в оригинальной Half-Life и в фанатском ремейке Black Mesa
6

Популярные статьи

Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
28
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
15
GTA 6: сбор всех "новостей" в одном месте
+
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
121
Особенности охлаждения видеокарты внутри корпуса
33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT
24
Краткий обзор и тестирование GOODRAM IRIDIUM Pro DDR4 3600 МГц 2х16 Гб, сравнение производительности двух и четырех планок ОЗУ
30
Собираем надежный антикризисный ПК для пожилых людей
+

Сейчас обсуждают

mazahakaruss
15:18
Ну те же ядра как и в nVidia Radeon 2080XT
Radeon RX 5500 XT против GeForce GTX 1650 SUPER – чистая победа видеокарты AMD в тестах Hardware Times
lesik78
15:18
откуда инфа?
Лидерство в области литографии AMD рассчитывает сохранить и в 2022 году
E1nher1
15:17
Эх, вот бы амуде мне заслала... Я бы протестил.
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
E1nher1
15:16
Сам в шоке после своей p8z68 deluxe , но эта мать годная. Толстый текстолит важнее размеров.
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
RadeoForce
15:16
смысл есть, утверждаю как владелец оного. Возможно, 3900Х или 3950Х и нет смысла гнать по множителю без водянки, но 6-8-ядерные - вполне
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
omoikane
15:16
Что за логика? она не стоит в долларах 7к руб. У нее есть цена в долларах/евро, а остальное по курсу рубля, курс рубля такой какой есть. И дело вообще не в нем, а в доходах населения, хоть бы матчасть...
Radeon RX 5500 XT против GeForce GTX 1650 SUPER – чистая победа видеокарты AMD в тестах Hardware Times
Archont
15:15
Первые тесты видеокарты Intel Xe разочаровали экспертов – никакой конкуренции с AMD и NVIDIA не будет
RadeoForce
15:15
"...Нормальная башня - это около 3т.р..." башню с отводом тепла 120-130ВТ можно найти до 1500 рублей, этого будет вполне достаточно. Цитата из обзора: "...Могу кратко сказать, что сила тока в макси...
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
Shock Memes
15:14
Ну вроде большая часть игр так и сделаны,просто только дс назвали стимулятором доставщика, а так, куда не глянь в играх иди оттуда туда, принеси то се.
Хидео Кодзима считает, что через несколько лет игроки пересмотрят своё отношение к Death Stranding
ЛехаСектоид
15:14
Мне при виде этих микро огрызков как-то грустно становится.
Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем