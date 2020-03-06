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Предисловие

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Издревле я склонялся к выбору материнских плат от компании Asus. Выбирая "доску" под AM4, я изначально метил на ТОП-сегмент материнских плат и склонял свой выбор к плате ASRock X470 Taichi, но пересчитав свои бюджеты и пообщавшись в комментариях с владельцами плат и другими адекватными "амдшниками", склонил свой выбор к платам средней ценовой категории, а если быть точным, то именно к материнской плате ASUS TUF B450M-PRO GAMING. В "интернетах" говорят, что эта "мамка" "вытягивает" восьмиядерные "камни" от AMD в разгоне и даже "не боится" 12-ядерного пред топа в лице Ryzen 9 3900X.

Так как я решил сэкономить на материнской плате, "лишние" деньги мне захотелось вложить в процессор "с потенциалом". Таким процессором на мой взгляд является Ryzen 7 2700. Отличное сочетание цены за ядро и общей производительности. Но сейчас не о нем. Звезды так сошлись, что у меня есть шикарная возможность проверить на собственном опыте, на что способна эта плата, как она управится с восьмиядерным процессором и комплектом двухранковой оперативной памяти двумя планками с общим объемом в 32 гигабайта. Давайте проверим!

Внешний вид и комплектация

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Коробка от ASUS TUF B450M-PRO GAMING Далее нас встречает материнская плата, завернутая в антистатический пакет. Сэкономили даже на пакете, щупал и получше, еще и принт не "бахнули". Упаковка платы реклама Далее нас встречает средненькая комплектация, макулатура, наклейки, крепления, диск, заглушка и единственное радует, что положили целых два кабеля SATA на 6gb для подключения SSD. Комплектация Лицевая сторона платы выглядит привлекательно, а ничто так не красит плату, как большие радиаторы на VRM, они накрывают не только мосфеты, но еще и дроссели, которые тоже имеют свойство греться. Остальное меня мало волнует. Также стоит отметить, что достаточно удобно расположена батарейка, присутствует металлизированный слот под видеокарту и имеется целых 6 быстрых разъемов SATA3. Из минусов стоит отметить, что крайне мало разъемов для подключения вентиляторов - всего 3x 4pin. Я сразу скажу, что не акцентирую свое внимание на том, что мне самому в этой плате не сдалось. Хотя пластиковый кожух выглядит красиво. Лицевая сторона ASUS TUF B450M-PRO GAMING реклама С задней стороны платы можно заметить, что на цепи питания присутствует еще один небольшой радиатор. Я думаю, что это положительно скажется на охлаждении. Также мне крайне понравился "backplate" от AMD, выглядит мощно, но такой вас ждет на всех платах AM4. Задняя сторона ASUS TUF B450M-PRO GAMING Также стоит отметить, что плата достаточно прочная и увесистая, все в лучших традициях Asus, взяв ее в руки, я почувствовал что-то знакомое, это такой же толстый текстолит как и у моей бывшей Asus P8Z68 Deluxe, конкретно за это я уже очень люблю эту плату. А вот так выглядит сборка с данной платой в достаточно большом корпусе Thermaltake view 31 tg. Внешний вид сборки с ASUS TUF B450M-PRO GAMING Внешний вид и возможности BIOS реклама

При первом включении нас встречает "нуб-версия" BIOS. Все выглядит очень знакомо, но тут я задерживаться не буду и перейду непосредственно во вкладку "Advanced Mode". "Нуб-версия" биос "Продвинутая" версия биос от ASUS кажется такой же родной, как на моей материнке под 1155. Все, что меня интересует в биосе, находится во вкладке "Ai Tweaker". Биос платы предоставляет отличные возможности для разгона, прям рай для энтузиаста. "Про-версия" биос Но перед началом разгона я, конечно же, в два клика мышью обновил биос до последней версии, заняло это буквально 5 минут, так как ориентироваться в биосе получается крайне просто. Процесс обновления Биос Что касается разгонного потенциала, то в него я на "ряженке" пока не смог, об этом далее в следующей "главе". Также стоит отметить, что мне не пришлось заниматься переустановкой "винды", это сэкономило кучу моего времени, которое я потратил на занятие оверклокингом. Тестовый стенд Процессор: AMD Ryzen 7 2700

Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;

ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3000 MHz

Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;

Термопаста: AMD;

Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;

Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);

Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;

Корпус: Thermaltake View 31 TG;

Монитор: BenQ GW2460, разрешение: 1920 x 1080;

Операционная система: Windows 10 x64. Разгон и тестирование Стоковые показатели памяти Начал я по классике - с разгона оперативной памяти, на которую убил весь прошлый день. Стабильно мне удалось "завести" эту память только в XMP. Память была очень нестабильна даже на 3200, хотя начинал я разгон с заветных 3600. О практике разгона сразу скажу, что все эти калькуляторы - это и близко не те напряжения и тайминги, при которых память сохраняет хоть какую-то стабильность. Не знаю, то ли руки у меня крюки, то ли Crucial начали сортировать чипы памяти в своей новой линейке, то ли "рязань не могёт в память", но чаще всего я видел вот это: На второй день я снес винду, заново накатил все драйвера и сел продолжать "ковырять" память. Никакой адекватной стабильности. У меня получилось "завести" память лишь на 3200 с "конскими" таймингами и напряжением в 1.42 вольта. Видно, что мать не вывозит в разгон таких объемов памяти, это вам не Asrock x470 Taichci, которая разгоняет хоть 4 плашки засчет T-топологии. Да и контроллер памяти у Zen+ дает о себе знать. Выбор не велик и придется сидеть на XMP, который равен 3000MHz с более-менее вменяемыми таймингами. И на том спасибо. Показатели в XMP профиле А теперь о разгоне ядер. С ядрами я также немного не смог в привычный разгон. Все дело в моем кулере, он отлично справляется со стоковым 8-ядерником, но разгон в 3.6ГГц для этого кулера непосильная задача, по крайней мере в линпаке. 8 ядер на частоте в 3.6 ГГц с напряжением 1.3 вольта способны выделить больше 140 ватт тепла и раскалиться под "боксом" до 88 градусов за первую минуту, после этого я выключил тест и "скинул" разгон. Зато кулер отлично справляется со стоковым процессором с включенной технологией Precision Boost Overdrive, держит температуру не выше 65 градусов. В тесте Linpack частота при этом гуляет 3.2-3.4GHz. Цепи питания под радиаторами при этом достаточно "прохладные". Это открытый "тестовый стенд" и температура в комнате порядка 26 градусов. Температура радиатора на цепи питания с лицевой стороны платы Как по мне, так температура в 42 градуса при тестировании восьмиядерного процессора - это ни о чем, можно смело ставить даже двенадцатиядерный ryzen. Температура радиатора на цепи питания с задней стороны платы Радиатор с обратной стороны платы прогрелся практически до 45 градусов. Я думаю, что реальная температура непосредственно "голых" цепей питания порядка 55 градусов. Заключение ASUS TUF B450M-PRO GAMING - это хороший выбор для экономного энтузиаста. При наличии хорошей системы охлаждения процессора плата "может" в разгон восьмиядерных "камней", а также ей не страшен двенадцатиядерный монстр Ryzen 9 3900X на стоковых частотах. Вполне возможно, что данная модель является лучшей для энтузиастов среди плат до 150 долларов под AM4 с единственным минусом, который состоит в малом количестве разъемов для подключения вентиляторов. Но сильно на плату надеяться не стоит, она не может в хороший разгон памяти, если ее у вас больше 16 Gb, особенно, если у вас процессор из 2000 серии. Важное дополнение! После включения Gear down mode при разгоне памяти и отключения Power down mode мать все-таки смогла в приличный разгон. За такой разгон ставлю однозначно большой лайк плате :) Память 3400Mhz В разгоне мне очень помогла программа "DRAM Calculator for Ryzen", при помощи которой я получил желаемую частоту памяти буквально за 15 минут. Сразу скажу, что память я особо не ковырял, ждите следующую статью, где мы выжмем из этой памяти максимум с условием возможностей контроллера памяти в Zen+ процессоре. Также хочу извиниться за изначальный "фейл" в статье, который связан с неправильным разгоном памяти. Еще раз напомню о важности отключения Power down mode и включения Gear down mode при разгоне оперативной памяти. К сожалению, пока нет возможности посмотреть на реальный потенциал "питальника" матери, как она "вывозит" 8 ядерник в разгоне, но прохладные радиаторы при тестировании Ryzen 7 2700 в линпаке говорят о многом. При первом включении нас встречает "нуб-версия" BIOS. Все выглядит очень знакомо, но тут я задерживаться не буду и перейду непосредственно во вкладку "Advanced Mode". С задней стороны платы можно заметить, что на цепи питания присутствует еще один небольшой радиатор. Я думаю, что это положительно скажется на охлаждении. Также мне крайне понравился "backplate" от AMD, выглядит мощно, но такой вас ждет на всех платах AM4. Далее нас встречает средненькая комплектация, макулатура, наклейки, крепления, диск, заглушка и единственное радует, что положили целых два кабеля SATA на 6gb для подключения SSD.

После снятия пленки нас встречает самая обычная картонная коробка, стильно,оформлением напоминает старые легендарные материнки "SABERTOOTH", но ощущается бюджетно. Мало того, что коробочка маленькая, так как плата "обрубок", так еще и выполнена она из достаточно дешевого картона.