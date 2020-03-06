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Обзор и тестирование ASUS TUF B450M-PRO GAMING - шикарный "питальник" за минимальные деньги для AM4

для раздела Блоги
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Предисловие

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Издревле я склонялся к выбору материнских плат от компании Asus. Выбирая "доску" под AM4, я изначально метил на ТОП-сегмент материнских плат и склонял свой выбор к плате ASRock X470 Taichi, но пересчитав свои бюджеты и пообщавшись в комментариях с владельцами плат и другими адекватными "амдшниками", склонил свой выбор к платам средней ценовой категории, а если быть точным, то именно к материнской плате ASUS TUF B450M-PRO GAMING. В "интернетах" говорят, что эта "мамка" "вытягивает" восьмиядерные "камни" от AMD в разгоне и даже "не боится" 12-ядерного пред топа в лице Ryzen 9 3900X.

Так как я решил сэкономить на материнской плате, "лишние" деньги мне захотелось вложить в процессор "с потенциалом". Таким процессором на мой взгляд является Ryzen 7 2700. Отличное сочетание цены за ядро и общей производительности. Но сейчас не о нем. Звезды так сошлись, что у меня есть шикарная возможность проверить на собственном опыте, на что способна эта плата, как она управится с восьмиядерным процессором и комплектом двухранковой оперативной памяти двумя планками с общим объемом в 32 гигабайта. Давайте проверим!

Внешний вид и комплектация

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После снятия пленки нас встречает самая обычная картонная коробка, стильно,оформлением напоминает старые легендарные материнки "SABERTOOTH", но ощущается бюджетно. Мало того, что коробочка маленькая, так как плата "обрубок", так еще и выполнена она из достаточно дешевого картона.

Коробка от ASUS TUF B450M-PRO GAMING

Далее нас встречает материнская плата, завернутая в антистатический пакет. Сэкономили даже на пакете, щупал и получше, еще и принт не "бахнули". 

Упаковка платы

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Далее нас встречает средненькая комплектация, макулатура, наклейки, крепления, диск, заглушка и единственное радует, что положили целых два кабеля SATA на 6gb для подключения SSD.

Комплектация

Лицевая сторона платы выглядит привлекательно, а ничто так не красит плату, как большие радиаторы на VRM, они накрывают не только мосфеты, но еще и дроссели, которые тоже имеют свойство греться. Остальное меня мало волнует. Также стоит отметить, что достаточно удобно расположена батарейка, присутствует металлизированный слот под видеокарту и имеется целых 6 быстрых  разъемов SATA3. Из минусов стоит отметить, что крайне мало разъемов для подключения вентиляторов - всего 3x 4pin. Я сразу скажу, что не акцентирую свое внимание на том, что мне самому в этой плате не сдалось. Хотя пластиковый кожух выглядит красиво.

Лицевая сторона ASUS TUF B450M-PRO GAMING

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С задней стороны платы можно заметить, что на цепи питания присутствует еще один небольшой радиатор. Я думаю, что это положительно скажется на охлаждении. Также мне крайне понравился "backplate" от AMD, выглядит мощно, но такой вас ждет на всех платах AM4.

Задняя сторона ASUS TUF B450M-PRO GAMING

 Также стоит отметить, что плата достаточно прочная и увесистая, все в лучших традициях Asus, взяв ее в руки, я почувствовал что-то знакомое, это такой же толстый текстолит как и у моей бывшей Asus P8Z68 Deluxe, конкретно за это я уже очень люблю эту плату. А вот так выглядит сборка с данной платой в достаточно большом корпусе Thermaltake view 31 tg.

Внешний вид сборки с ASUS TUF B450M-PRO GAMING

Внешний вид и возможности BIOS

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При первом включении нас встречает "нуб-версия" BIOS. Все выглядит очень знакомо, но тут я задерживаться не буду и перейду непосредственно во вкладку "Advanced Mode".

"Нуб-версия" биос

"Продвинутая" версия биос от ASUS кажется такой же родной, как на моей материнке под 1155. Все, что меня интересует в биосе, находится во вкладке "Ai Tweaker". Биос платы предоставляет отличные возможности для разгона, прям рай для энтузиаста.

"Про-версия" биос

Но перед началом разгона я, конечно же, в два клика мышью обновил биос до последней версии, заняло это буквально 5 минут, так как ориентироваться в биосе получается крайне просто.

Процесс обновления Биос

Что касается разгонного потенциала, то в него я на "ряженке" пока не смог, об этом далее в следующей "главе". Также стоит отметить, что мне не пришлось заниматься переустановкой "винды", это сэкономило кучу моего времени, которое я потратил на занятие оверклокингом.

Тестовый стенд

Процессор: AMD Ryzen 7 2700
Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;
ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3000 MHz
Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;
Термопаста: AMD;
Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;
Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
Корпус: Thermaltake View 31 TG;
Монитор: BenQ GW2460, разрешение: 1920 x 1080;
Операционная система: Windows 10 x64.

Разгон и тестирование

Стоковые показатели памяти

Начал я по классике - с разгона оперативной памяти, на которую убил весь прошлый день. Стабильно мне удалось "завести" эту память только в XMP. Память была очень нестабильна даже на 3200, хотя начинал я разгон с заветных 3600. О практике разгона сразу скажу, что все эти калькуляторы - это и близко не те напряжения и тайминги, при которых память сохраняет хоть какую-то стабильность. Не знаю, то ли руки у меня крюки, то ли Crucial начали сортировать чипы памяти в своей новой линейке, то ли "рязань не могёт в память", но чаще всего я видел вот это:

На второй день я снес винду, заново накатил все драйвера и сел продолжать "ковырять" память. Никакой адекватной стабильности. У меня получилось "завести" память лишь на 3200 с "конскими" таймингами и напряжением в 1.42 вольта. Видно, что мать не вывозит в разгон таких объемов памяти, это вам не Asrock x470 Taichci, которая разгоняет хоть 4 плашки засчет T-топологии. Да и контроллер памяти у Zen+ дает о себе знать. Выбор не велик и придется сидеть на XMP, который равен 3000MHz с более-менее вменяемыми таймингами. И на том спасибо.

Показатели в XMP профиле

 А теперь о разгоне ядер. С ядрами я также немного не смог в привычный разгон. Все дело в моем кулере, он отлично справляется со стоковым 8-ядерником, но разгон в 3.6ГГц для этого кулера непосильная задача, по крайней мере в линпаке. 8 ядер на частоте в 3.6 ГГц с напряжением 1.3 вольта способны выделить больше 140 ватт тепла и раскалиться под "боксом" до 88 градусов за первую минуту, после этого я выключил тест и "скинул" разгон.

Зато кулер отлично справляется со стоковым процессором с включенной технологией Precision Boost Overdrive, держит температуру не выше 65 градусов. В тесте Linpack частота при этом гуляет 3.2-3.4GHz.

Цепи питания под радиаторами при этом достаточно "прохладные". Это открытый "тестовый стенд" и температура в комнате порядка 26 градусов. 

Температура радиатора на цепи питания с лицевой стороны платы

Как по мне, так температура в 42 градуса при тестировании восьмиядерного процессора - это ни о чем, можно смело ставить даже двенадцатиядерный ryzen. 

Температура радиатора на цепи питания с задней стороны платы

Радиатор с обратной стороны платы прогрелся практически до 45 градусов. Я думаю, что реальная температура непосредственно "голых" цепей питания порядка 55 градусов.

Заключение

ASUS TUF B450M-PRO GAMING - это хороший выбор для экономного энтузиаста. При наличии хорошей системы охлаждения процессора плата "может" в разгон восьмиядерных "камней", а также ей не страшен двенадцатиядерный монстр Ryzen 9 3900X на стоковых частотах. Вполне возможно, что данная модель является лучшей для энтузиастов среди плат до 150 долларов под AM4 с единственным минусом, который состоит в малом количестве разъемов для подключения вентиляторов.

Но сильно на плату надеяться не стоит, она не может в хороший разгон памяти, если ее у вас больше 16 Gb, особенно, если у вас процессор из 2000 серии.

Важное дополнение!

После включения Gear down mode при разгоне памяти и отключения Power down mode мать все-таки смогла в приличный разгон. За такой разгон ставлю однозначно большой лайк плате :)

Память 3400Mhz

В разгоне мне очень помогла программа "DRAM Calculator for Ryzen", при помощи которой я получил желаемую частоту памяти буквально за 15 минут. Сразу скажу, что память я особо не ковырял, ждите следующую статью, где мы выжмем из этой памяти максимум с условием возможностей контроллера памяти в Zen+ процессоре. 

Также хочу извиниться за изначальный "фейл" в статье, который связан с неправильным разгоном памяти. Еще раз напомню о важности отключения Power down mode и включения Gear down mode  при разгоне оперативной памяти.

К сожалению, пока нет возможности посмотреть на реальный потенциал "питальника" матери, как она "вывозит" 8 ядерник в разгоне, но прохладные радиаторы при тестировании Ryzen 7 2700 в линпаке говорят о многом. 

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E1nher1
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Сам в шоке после своей p8z68 deluxe , но эта мать годная. Толстый текстолит важнее размеров.
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RadeoForce
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смысл есть, утверждаю как владелец оного. Возможно, 3900Х или 3950Х и нет смысла гнать по множителю без водянки, но 6-8-ядерные - вполне
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omoikane
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ЛехаСектоид
15:14
Мне при виде этих микро огрызков как-то грустно становится.
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