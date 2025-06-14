Peugeot E-208 GTI оснащается силовой установкой мощностью 276 л. с. и крутящим моментом 345 Нм.

Peugeot представила новый полностью электрический 5-дверный хетчбэк E-208 GTI, вернув маркировку GTI в линейку после шестилетнего перерыва. Впервые значок GTI используется на электромобиле. Компания не исключает появления версии с двигателем внутреннего сгорания в будущем, но текущий фокус направлен на электрическую модификацию.

E-208 GTI построен на платформе e-CMP Stellantis, аналогичной Fiat 600 и Alfa Romeo Junior. Автомобиль оснащен одним электродвигателем мощностью 276 л. с. (206 кВт) и крутящим моментом 345 Нм, передающим тягу на передние колеса. Разгон до 100 км/ч занимает 5,7 секунды.

Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Аккумуляторная батарея имеет емкость 54 кВт·ч, обеспечивая запас хода 350 км по циклу WLTP. Зарядка от 20% до 80% занимает менее 30 минут. Автомобиль поддерживает стандартную функцию V2L (Vehicle-to-Load) и может быть использован как мобильный источник питания.

В пакет GTI входят улучшенные тормоза, перенастроенные пружины и амортизаторы, новый задний стабилизатор поперечной устойчивости, покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2 и переработанный усилитель руля. Ожидаемая цена составляет около 49 000 долларов США. Продажи начнутся в конце 2025 года.