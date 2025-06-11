Клавиатура позволяет самостоятельно выбрать и установить механические переключатели и комплект колпачков клавиш.

Razer представила свою первую игровую клавиатуру формата «barebones» (без переключателей и колпачков) — BlackWidow V4 75%. Клавиатура позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемые механические переключатели и комплект колпачков клавиш, сохранив при этом фирменный дизайн Razer и подсветку Chroma RGB.

Несмотря на отсутствие переключателей и клавиш в комплекте, функциональность голой версии идентична полноценной BlackWidow V4 75%. Новинка поддерживает установку как 3-контактных, так и 5-контактных (PCB-mount) механических переключателей. Для обеспечения максимальной скорости отклика используется технология Razer HyperPolling с частотой опроса до 8000 Гц.

Razer уделила особое внимание акустике и эргономике BlackWidow V4 75%. Клавиатура оснащена заводскими предварительно смазанными стабилизаторами для плавного срабатывания длинных клавиш. Внутренняя конструкция включает двухслойную звукопоглощающую пену и предварительно нанесенную звукопоглощающую ленту, что снижает резонанс и высокочастотный шум при нажатиях.

В черном исполнении Razer BlackWidow V4 75% barebones обойдется покупателям в 140 долларов США, а цена белой версии составляет 150 долларов США.