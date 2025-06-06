MSI Cubi NUC AI 1UMG с двумя слотами оперативной памяти DDR5 на 64 Гб.

MSI представила новый мини-ПК Cubi NUC AI 1UMG. Новинка отличается исключительно малыми габаритами – 119,60 x 115,20 x 37,50 мм. В основе системы лежат процессоры Intel Core Ultra 7 155H или Intel Core 5 125H.

Конфигурация памяти включает два слота для модулей DDR5, поддерживающих до 64 ГБ ОЗУ. Для хранения данных предусмотрено два слота M.2: один формата 2280, второй – 2242; оба используют интерфейс PCIe. Система питается от 120-ваттного адаптера.

Коммуникационные возможности выделяются на фоне конкурентов. На задней панели расположены два порта Ethernet, каждый с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с. Для высокоскоростного подключения периферии и дисплеев служат два порта Thunderbolt 4 (с поддержкой подачи питания до 15 Вт) и два порта HDMI 2.0. На передней панели доступны два порта USB Type-A и один USB Type-C (все со скоростью 10 Гбит/с). Беспроводная связь обеспечивается Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 в зависимости от версии.

В довесок мини-ПК оснащен креплением VESA и технологией Power Link, позволяющей включать ПК при активации монитора. Информация о ценах и сроках выхода Cubi NUC AI 1UMG на данный момент не раскрывается.