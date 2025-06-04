Casio объявляет о старте продаж G-Shock DW-5600WW-7 эксклюзивно для японского рынка. Часы выделяются монохромным исполнением: корпус, восьмиугольная рамка и ремешок полностью изготовлены из белой смолы.

Модель сохраняет ключевые черты культовой DW-5600: ударопрочность и водонепроницаемость до 20 бар (погружение на глубину до 200 метров). Ее габариты — 48,9 x 42,8 x 13,4 мм, вес — 52 г. Яркий ЖК-дисплей оснащен белой светодиодной подсветкой для удобства считывания информации в темное время суток.

Функциональная начинка включает секундомер с точностью до 1/100 секунды, 24-часовой таймер обратного отсчета, будильник и ежечасные сигналы. Часы автоматически поддерживают календарь и позволяют выбирать между 12- и 24-часовым форматом времени. Заявленная точность хода — ±15 секунд в месяц. Питание обеспечивает сменная батарея со сроком службы около 5 лет.

Рекомендованная розничная цена новинки в Японии составляет 14 300 иен (примерно 87 евро).