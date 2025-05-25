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Zerox852
KTC представила новый 31,5-дюймовый 2К-монитор H32S17-2 с частотой 185 Гц
Новинка поступит в продажу 26 мая по цене 195 долларов США.

KTC раскрыла дату начала продаж своего нового 31,5-дюймового игрового монитора H32S17-2. Новинка сочетает высокую частоту обновления, продвинутую цветопередачу и эргономичный дизайн, позиционируясь как универсальное решение для геймеров и дизайнеров. Приобрести монитор можно по рекомендованной цене в 1399 юаней (примерно 195 долларов) начиная с 26 мая.

Основой монитора стала HVA-панель — технология, которая объединяет преимущества VA-матриц (глубокий черный цвет и высокую контрастность) с улучшенными углами обзора и скоростью отклика. Разрешение экрана — 2560 × 1440 пикселей (2K), что обеспечивает детализированную картинку даже на 31,5 дюймах. Частота обновления достигает 185 Гц (с разгоном из базовых 180 Гц), снижая размытие в динамичных сценах. Кривизна 1500R создает эффект погружения позволяя окунуться в игровой мир.

Статическая контрастность 3500:1, яркость 300 кд/м2 делают H32S17-2 интересным вариантом для фильмов, а поддержка 10-битного цвета (8-бит + FRC) и охват 99% sRGB и 96% DCI-P3 открывают возможности для цветокоррекции и дизайна.

Монитор оснащен многофункциональной подставкой с регулировкой по высоте, наклону и повороту, а также поддержкой настенного крепления VESA для гибкой настройки рабочего пространства. В комплектацию входят два порта DisplayPort 1.4 (максимальная частота 185 Гц) и два HDMI 2.0 (до 144 Гц), что позволяет подключить ПК и консоли одновременно. Для аудиоустройств предусмотрен 3,5-мм разъем.

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