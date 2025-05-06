Выпуск Lotus Emira Clark Edition ограничен тиражом в 60 автомобилей.

Автозаезд Indianapolis 500, 1965 год. Джим Кларк, пилот Lotus Type 38, вписывает свое имя в историю, став первым британцем, покорившим Инди. Почти 60 лет спустя его дух возвращается в новом воплощении — Lotus Emira Clark Edition, выпущенной тиражом 60 экземпляров.

Внешность Emira Clark — дань уважения предку. Цвет Clark Racing Green повторяет оттенок Type 38, но крыша, словно тень от гоночного шлема Кларка, окрашена в матовый черный. Серебристые зеркала — отсылка к блеску алюминиевого кузова Type 38, а желтая полоса вдоль борта — точная копия той, что разрезала воздух Индианаполиса в 1965-м. Даже выхлопные трубы, словно раскаленные добела в финальном круге, окрашены в желтый.

Кресло водителя, обитое красной кожей и алькантарой, контрастирует с черным пассажирским. Рулевое колесо с алой строчкой, деревянная ручка КПП в стиле 60-х и подпись Джима на торпедо — детали, напоминающие о спортивном прошлом компании.

Под капотом — 3,5-литровый V6 с наддувом, выдающий 400 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Но здесь важнее не цифры, а философия: 6-ступенчатая механика и задний привод — выбор тех, кто хочет чувствовать машину, как Кларк чувствовал Type 38. Разгоняется автомобиль до 100 км/ч за 4,2 секунды, а максимальная скорость ограничивается на отметке 290 км/ч.

Lotus Emira Clark Edition предлагается к покупке за скромные 160 000 долларов США.