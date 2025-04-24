Сотрудничество Nissan с Dongfeng обрело материальность

Nissan презентовала совершенно новую модификацию своего популярного пикапа, получившую имя Frontier Pro. Создана машина специально для китайского рынка совместно с местным производителем Dongfeng.

Несмотря на свое название, новая версия сильно отличается от американской версии Nissan Frontier и японской Navara, поскольку построена на отдельной платформе, принадлежащей китайской стороне. Совместное предприятие Zhengzhou Nissan разработало оригинальную конструкцию автомобиля, сохранив лишь некоторые элементы фирменного стиля Nissan.

Необычный «брутальный» дизайн передней части соседствует с оригинальной конструкцией светотехники. Три светодиодные полосы над решеткой радиатора напоминают культовый Nissan D21 Hardbody конца 80-х годов прошлого века, придавая облику ретро-шарм. Габариты машины пока остаются неизвестными.

Центральное место в салоне занимает мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем диагональю 14,6 дюйма и цифровая приборная панель с диагональю экрана 10 дюймов.

Автомобиль оборудован гибридной силовой установкой мощностью 402 лошадиные силы. Водителю доступны несколько режимов движения от чисто электрического привода (запас хода 135 км) до комбинированных режимов для повышения эффективности расхода топлива.

Кроме того, предусмотрена возможность зарядки мобильных устройств прямо на борту автомобиля посредством встроенного генератора V2L мощностью до 6 киловатт.

Производство Nissan Frontier Pro должно начаться в Китае в конце 2025 года.