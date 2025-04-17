Schenker Key 18 Pro получил процессор Intel Core Ultra 9 275HX, 32 Тб SSD и 18-дюймовый дисплей.

Schenker Technologies представила новый игровой ноутбук — Key 18 Pro. Вес устройства составляет чуть меньше четырех килограмм (3,95 кг), толщина — 2,9 сантиметра.

Аппарат оснащён процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 с объёмом видеопамяти 24 гигабайта GDDR7. Общая тепловая мощность данной связки равна 175 ваттам, а с применением технологии Dynamic Boost временная нагрузка может достигать пика в 285 ватт, стабильно удерживаясь на отметке 250 ватт.

Эффективное охлаждение реализовано за счёт применения высокоэффективной термопасты PTM7950, пары мощных вентиляторов и решётки радиатора с сотнями тонких пластин. Ноутбук способен комплектоваться оперативной памятью общим объёмом до 256 гигабайт (за доплату 730 евро), а наличие четырёх слотов M.2 позволит установить до 32 терабайт накопителей, один из которых поддерживает интерфейс PCI Express 5.0.

Экран Key 18 Pro выполнен в формате 16:10 с диагональю 18 дюймов и яркостью 500 нит, полностью покрывая диапазон цветов DCI-P3. Пользователям доступно два варианта матрицы: одна с разрешением WQHD (2560x1600 пикселей) и частотой обновления 240 герц, вторая — UHD (3840x2400 пикселей) с частотой 200 герц. В довесок новинка включает в себя аудиосистему с пятью динамиками, веб-камеру высокого разрешения (5 мегапикселей) и клавиатуру с яркой RGB-подсветкой.

Портативность расширяют многочисленные интерфейсы: два сетевых разъёма Ethernet (скоростью 2,5 Гбит/с), два порта Thunderbolt 5, пара USB Type-A (10 Гбит/с) и разъем HDMI 2.1.

Ноутбук уже появился в продаже на сайте Bestware по базовой цене от €3199. Самая простая комплектация включает процессор Intel Core Ultra 9 275HX, видеокарту GeForce RTX 5070 Ti, 32 гигабайта оперативной памяти, SSD-накопитель на 1 терабайт и экран с разрешением 1600p. Переход на монитор с качеством 4К обойдётся дополнительно в €265, а апгрейд до RTX 5090 увеличит стоимость ещё на €1430.