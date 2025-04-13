Продажи OPPO Enco Free 4 начнутся 16 апреля 2025 года.

OPPO представила новые беспроводные наушники Enco Free 4 с функцией активного шумоподавления (ANC). Эта функция способна подавлять шумы до уровня 55 дБ в широком диапазоне частот, достигающем 5500 Гц. Благодаря этому ANC эффективно справляется с посторонними звуками, включая человеческий голос, снижая его громкость на 200%.

Для обеспечения качества звучания в наушниках реализована поддержка технологии Hi-Res Wireless Audio через протокол LHDC 5.0, способный передавать звук с частотой 192 кГц и битрейтом 1 Мбит/с. Звук в наушниках настраивался совместно с Dynaudio, что гарантирует глубокий бас и четкую передачу высоких частот.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Enco Free 4 обладают широким набором интеллектуальных функций, таких как автоматическое переключение режимов ANC и прозрачности в зависимости от окружающей среды, а также возможность перевода речи в реальном времени. Важной особенностью является поддержка пространственного звука, который адаптируется под индивидуальные особенности строения уха каждого пользователя.

Время автономной работы наушников варьируется в зависимости от используемых кодеков и состояния ANC. Например, при использовании кодека AAC и отключенном ANC наушники способны проработать до 11 часов, а вместе с зарядным кейсом — до 45 часов. Заряжаются наушники быстро: всего за 50 минут через порт USB-C.

Enco Free 4 имеют эргономичный дизайн и защиту от пыли и влаги по стандарту IP55. Наушники доступны в нескольких вариантах отделки, включая Star Ceramic Silver и Water Blue. Предзаказ на них уже открыт, а продажи начнутся 16 апреля 2025 года.