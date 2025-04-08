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Zerox852
Redmi выпускает беспроводные наушники Buds 7S с функцией активного шумоподавления
Redmi Buds 7S это беспроводные наушники с хорошим звуком, активным шумоподавлением и длительным временем работы

Redmi представила очередное обновление линейки беспроводных наушников. Модель Buds 7S, пришедшая на смену популярным Buds 6S, предлагает неожиданно богатый функционал бросая вызов более дорогим конкурентам.

В основе наушников лежит двухдрайверная система, сочетающая мощный 12,4-мм титановый динамик с высокоточным 5,5-мм пьезоэлектрическим излучателем.

Разработчики внедрили интеллектуальную систему SoundID, которая буквально "изучает" слуховые предпочтения владельца. После прохождения простого теста наушники автоматически подстраивают частотную характеристику под индивидуальное восприятие звука. Технология пространственного звучания на базе алгоритмов HRTF создает эффект полного погружения, особенно заметный при просмотре фильмов и в мобильных играх.

Гибридная система ANC предлагает два режима работы, автоматически адаптирующиеся к условиям окружающей среды. Инновационная защита от ветра обеспечивает четкость голоса при разговорах на улице.

Продолжительность работы до 6,5 часов на одном заряде (32 часа с кейсом) делает Buds 7S надежным спутником в течение всего дня. Технология быстрой зарядки позволяет получить 2 часа воспроизведения после всего 10 минут подключения к питанию.

Доступные в трех элегантных расцветках наушники отличаются продуманной эргономикой. Фирменная технология Cloud Light Effect 2.0 обеспечивает интуитивно понятную индикацию заряда устройства.

При стартовой цене около 27 долларов Redmi Buds 7S предлагают исключительное соотношение цены и качества.

#беспроводные наушники #беспроводные блютуз наушники #redmi buds 7s
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