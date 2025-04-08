Hisense A7Q доступен в четырех диагоналях: 50, 55, 65 и 75 дюймов.

Hisense продолжает расширять линейку своих бюджетных телевизоров, представив новую модель A7Q QLED Smart TV. Новинка сочетает в себе высокое качество изображения, продвинутые игровые функции и поддержку современных аудиоформатов, оставаясь при этом в бюджетном сегменте. Официальные продажи стартуют 30 июня 2025 года, а стартовая цена составит 569 евро за базовую версию.

A7Q оснащен VA-панелью с Direct LED-подсветкой, что обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность (3800:1). Максимальная яркость достигает 400 нит, что в сочетании с технологией QLED позволяет добиться насыщенных и естественных оттенков. Телевизор поддерживает все ключевые HDR-форматы, включая Dolby Vision, HDR10+ и Filmmaker Mode.

Встроенный 4K-апскейлер повышает детализацию контента с низким разрешением, а датчик освещенности автоматически регулирует яркость экрана. Для любителей динамичных сцен и спорта предусмотрена функция AI-сглаживания движений. Хотя A7Q не позиционируется как флагманский игровой телевизор, он предлагает ряд полезных функций для геймеров. Встроенный игровой режим с частотой 60 Гц поддерживает VRR (переменную частоту обновления) и ALLM (автоматический режим низкой задержки).

Управлять настройками можно через игровую панель (Game Bar), которая позволяет быстро переключать параметры изображения и звука без необходимости углубляться в меню.

Аудиосистема телевизора была разработана в сотрудничестве с Devialet – известным французским брендом, специализирующимся на премиальных аудиосистемах. Встроенные динамики и сабвуфер поддерживают Dolby Atmos, создавая эффект объемного звучания.

В качестве операционной системы используется Vidaa OS U9, которая предоставляет доступ к популярным стриминговым сервисам, включая Netflix, Disney+ и YouTube. Управлять телевизором можно не только с пульта, но и голосом – поддерживаются Amazon Alexa, Apple Home, AirPlay и собственная система Vidaa Voice.

Телевизор доступен в четырех диагоналях: 50, 55, 65 и 75 дюймов. A7Q предлагает HDMI 2.1, USB, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, обеспечивая совместимость с современными медиаустройствами и беспроводными аксессуарами.