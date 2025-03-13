Lexus RZ оснащён инновационной системой электронного рулевого управления и улучшенным полным приводом Direct4.

Lexus обновила свой полностью электрический внедорожник RZ спустя два года после выхода на рынок, планируя представить новую версию осенью. Основные направления доработок включают увеличение запаса хода и повышение производительности.

Новый модельный ряд включает комплектацию F Sport, которая ранее была доступна только для бензиновых моделей, но теперь предлагается и для электрического RZ. Полноприводная версия RZ 550e стала самой мощной моделью линейки, предлагая совершенно новое ощущение от вождения благодаря электронной системе, имитирующей ручное переключение передач.

Масштабные улучшения коснулись системы электропривода: модернизированная литий-ионная батарея ёмкостью 77 кВт·ч существенно увеличивает запас энергии. Максимальная дальность хода достигает 500 км. Время зарядки сокращено благодаря внедрению системы предварительного подогрева батареи и мощного зарядного устройства на 22 кВт.

Модельный ряд представлен тремя вариантами мощности: 165 кВт (224 л.с.) для RZ 350e, 280 кВт (380 л.с.) для RZ 500e и 300 кВт (408 л.с.) для топовой версии RZ 550e F Sport. Буксировочные возможности полноприводного RZ впечатляют, автомобиль позволяет перевозить прицепы весом до 1500 кг.

Lexus RZ стал первой моделью бренда, оборудованной инновационной системой электронного рулевого управления. Она обеспечивает интуитивно понятное и комфортное пилотирование, создавая тесную связь между водителем и автомобилем. Новшество затронуло и форму рулевого колеса, которое стало почти прямоугольным с эргономичными ручками и больше походит на штурвал самолета.

Система рулевого управления автоматически адаптирует усилие в зависимости от скорости автомобиля, облегчая маневры на малых скоростях и повышая стабильность на высокой скорости. Отсутствие прямой механической связи снижает вибрационные нагрузки, делая процесс вождения ещё более комфортным.

Обновлённая система полного привода Direct4 динамично распределяет мощность между осями, предотвращая излишние колебания кузова при старте и ускорении. В поворотах распределение тяги варьируется от 80:20 до 0:100 в зависимости от условий, что улучшает устойчивость и контроль над машиной.