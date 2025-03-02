BMW iX 2026 это мощный, технологичный и экологичный электрокроссовер с впечатляющим (от 486 до 547 км) запасом хода и передовыми функциями.

BMW iX 2026 года выводит впечатления от вождения полностью электрического кроссовера на новый уровень. Модель предлагается в трех версиях: xDrive45 (402 л.с., запас хода до 502 км), xDrive60 (536 л.с., запас хода до 547 км) и топовый M70 xDrive (650 л.с., запас хода до 486 км). Производство начнется в марте 2025 года, а поставки — во втором квартале того же года.

Обновленный BMW iX отличается стильным дизайном с выразительными пропорциями. Решетка радиатора получила новую структуру с вертикальными и диагональными линиями, а также контурную подсветку (опция для xDrive45 и xDrive60, стандарт для M70). Фары и задние фонари переработаны, подчеркивая современный вид. Спортивный M пакет добавляет автомобилю динамичные акценты, включая новые легкосплавные диски и уникальные элементы дизайна.

Салон iX сочетает простор и прогрессивную роскошь с элементами спортивного стиля. Новые многофункциональные сиденья M-Sport обеспечивают улучшенную боковую поддержку и доступны в различных материалах, включая кожу и микрофибру. Панорамный люк Sky Lounge с электрохромным затемнением и система объемного звучания Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound с 30 динамиками порадуют во время длительных поездок.

BMW iX оснащен передовыми технологиями, включая полупроводники из карбида кремния (SiC), которые повышают эффективность батареи и увеличивают запас хода. Адаптивная рекуперация энергии оптимизирует расход энергии, учитывая дорожную ситуацию. Тепловой насос и система предварительного кондиционирования батареи повышают ее эффективность в холодную погоду.

Максимальная мощность зарядки постоянным током составляет 175 кВт для xDrive45 и 195 кВт для xDrive60 и M70.

Автомобиль оснащен системами помощи водителю, включая Driving Assistant Plus и Highway Assistant, которые позволяют перейти в беспилотный режим при движении по трассе на скорости до 130 км/ч. Parking Assistant Professional позволяет управлять автомобилем через смартфон.

BMW iX создан с учетом принципов экономики замкнутого цикла. В производстве используются переработанные материалы, а батареи после окончания срока службы перерабатываются для повторного использования.