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Zerox852
BMW представит обновленный электрический кроссовер iX во втором квартале 2025 года
BMW iX 2026 это мощный, технологичный и экологичный электрокроссовер с впечатляющим (от 486 до 547 км) запасом хода и передовыми функциями.

BMW iX 2026 года выводит впечатления от вождения полностью электрического кроссовера на новый уровень. Модель предлагается в трех версиях: xDrive45 (402 л.с., запас хода до 502 км), xDrive60 (536 л.с., запас хода до 547 км) и топовый M70 xDrive (650 л.с., запас хода до 486 км). Производство начнется в марте 2025 года, а поставки — во втором квартале того же года.

Обновленный BMW iX отличается стильным дизайном с выразительными пропорциями. Решетка радиатора получила новую структуру с вертикальными и диагональными линиями, а также контурную подсветку (опция для xDrive45 и xDrive60, стандарт для M70). Фары и задние фонари переработаны, подчеркивая современный вид. Спортивный M пакет добавляет автомобилю динамичные акценты, включая новые легкосплавные диски и уникальные элементы дизайна.

Салон iX сочетает простор и прогрессивную роскошь с элементами спортивного стиля. Новые многофункциональные сиденья M-Sport обеспечивают улучшенную боковую поддержку и доступны в различных материалах, включая кожу и микрофибру. Панорамный люк Sky Lounge с электрохромным затемнением и система объемного звучания Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound с 30 динамиками порадуют во время длительных поездок.

BMW iX оснащен передовыми технологиями, включая полупроводники из карбида кремния (SiC), которые повышают эффективность батареи и увеличивают запас хода. Адаптивная рекуперация энергии оптимизирует расход энергии, учитывая дорожную ситуацию. Тепловой насос и система предварительного кондиционирования батареи повышают ее эффективность в холодную погоду.

Максимальная мощность зарядки постоянным током составляет 175 кВт для xDrive45 и 195 кВт для xDrive60 и M70.

Автомобиль оснащен системами помощи водителю, включая Driving Assistant Plus и Highway Assistant, которые позволяют перейти в беспилотный режим при движении по трассе на скорости до 130 км/ч. Parking Assistant Professional позволяет управлять автомобилем через смартфон.

BMW iX создан с учетом принципов экономики замкнутого цикла. В производстве используются переработанные материалы, а батареи после окончания срока службы перерабатываются для повторного использования.

#bmw #кроссовер #электрокар #кроссоверы
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ЮРА ОНИЩЕНКО
19:35
Покажи заявления АМД, что карта 7900 GRE сделаны для Китая! А то по твоей логике серия 9070 тоже для Китая!!!
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
Ссу На Шешуна
19:33
шеша это твои фото зоофильские.ты под чужим ником то не прячься.уо дегенерат и зоофил
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Ссу На Шешуна
19:33
тебя и так удалят и быстрее.в параде ты не участвуешь .ты его возглавляешь с шешуном вместе.два зоофила дегрода.
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
unhurtable
19:32
Что ты уже долбился, заметно, имбецилушка, Golden Rabbit Edition от рождения, потом переименовали когда уже не тот год был, тогда же, кстати и начали мировые продажи. https://www.eurogamer.net/digital...
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
Ссу На Шешуна
19:31
Сейчас банить тебя дегрода будем.новый ник придумаешь -фельдшер тпи два раз
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Маэстро
19:31
Ты больной ублюдок. Ищешь фото зоопорно.
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Михаил Иванов
19:30
А, что, конкретно, в орешник запихали? И как? Я, смотрю, вы разбираетесь в теме.
Китай проводит испытания первого в мире двигателя, способного развивать скорость в 16 махов
Ссу На Шешуна
19:30
действительно .зачем ты шешун зоо порно в свое время выложил.и вообще зачем снимал фото зачатия фельдшерка опущенного ?
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Ссу На Шешуна
19:29
Тебе ли зоофил чет постить.все хранишь бережно фоточки ??тебя отпустило ,,ты тут постоянно гашеный в щи приходишь
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