AN3P обладает большим объемом оперативной памяти, компактными размерами и широким набором портов.

Chatreey AN3P — это новый компактный ПК, который выделяется не только своими солидными техническими характеристиками, но и интересной дополнительной функцией: возможностью превратить верхнюю панель устройства в фоторамку. Разнообразие портов и вариантов подключения делают его универсальным решением для большинства повседневных задач.

Сердцем мини-ПК AN3P стал достаточно мощный процессор AMD Ryzen 7 7735HS работающий в тандеме с встроенным графическим чипом AMD Radeon 680M. Покупателям предлагается на выбор несколько комплектаций устройства: как система без оперативной и встроенной памяти, так и с предустановленной оперативной памятью объемом от 16 до 32 Гб и твердотельным накопителем на 512 Гб или 1 Тб. Также поддерживается возможность самостоятельной установки двух модулей оперативной памяти DDR5 и два SSD формата M.2 2280.

Chatreey AN3P обладает компактными размерами 132 на 132 мм и высотой всего 55 мм. На лицевой стороне расположились два порта USB 3.0, один USB-C, аудиоразъем и кнопка включения. Задняя сторона оснащена дополнительными четырьмя портами USB 3.0, а также интерфейсами HDMI 2.1, USB-C и DisplayPort 2.0, что позволяет подключать сразу три монитора с разрешением 4K и максимальной частотой обновления 60 Гц. Однако следует отметить отсутствие разъема OCuLink, необходимого для подключения некоторых моделей внешних видеокарт. В устройстве предусмотрены поддержка Ethernet со скоростью передачи данных до 2,5 Гбит/с, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Особенностью AN3P является прозрачный акриловый верх, который служит держателем для фотографий размером 11,6 х 10,33 сантиметров, превращая устройство в украшение рабочего стола.

Цена базовой комплектации AN3P начинается от 244 долларов США ( примерно 25 000 рублей) и приобрести новинку можно напрямую у производителя Chatreey.