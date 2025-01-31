R36H обладает большим аккумулятором и дисплеем диагональю 3,5 дюйма.

R36H представляет собой доступную по цене портативную игровую консоль, с управлением аналоговыми джойстиками. Поддержка двух карт памяти, значительно облегчает процесс установки множества игр, предоставляя пользователям возможность хранить большое количество контента.

Несмотря на то, что в абсолютных показателях её производительность довольно скромна, она идеально подходит для эмуляции классических игр, таких как Nintendo Entertainment System, Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS, PlayStation One и PlayStation Portable. Как и многие другие портативные консоли для ретро-игр, R36H функционирует под управлением специально адаптированной версии Linux, которая отличается удобным и интуитивным пользовательским интерфейсом. Кроме того, устройство совместимо с ArkOS.

Основу аппаратной части составляет система-на-чипе Rockchip RK3566, включающая четыре ядра Cortex-A53, работающих на тактовой частоте до 1,8 ГГц. Два независимых слота для карт памяти позволяют гибко распределять пространство: одна карта традиционно используется для установки операционной системы, тогда как другая может служить хранилищем для дополнительных игр. Хотя ретро-игры широко доступны в интернете, стоит помнить о возможных проблемах с авторскими правами при их скачивании.

Контроллер обладает полным набором необходимых элементов управления: два аналоговых стика, крестообразный D-pad, кнопки взаимодействия и четыре боковые клавиши. Дисплей устройства имеет диагональ 3,5 дюйма и разрешение 640x480 пикселей, обеспечивая комфортное соотношение сторон 4:3. Питание осуществляется от аккумулятора ёмкостью 3000 мА·ч, который заряжается через порт USB-C и способен поддерживать работу устройства до пяти часов без подзарядки. Также имеется второй порт USB-C с поддержкой функции On-The-Go (OTG). На данный момент R36H доступен для покупки по рекомендованной розничной цене в $95 (примерно 9 500 рублей).