ASUS ROG Phone 9 FE получит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, 6,78 дюймовую FHD+ панель и 16 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5X.

Согласно новым слухам, Asus готовится выпустить доступную версию своей популярной линейки игровых смартфонов под названием ROG Phone 9. Несмотря на то, что официального анонса ещё не было, источники уже распространили информацию обо всех основных характеристиках устройства.

На сегодняшний день серия Asus ROG Phone 9 представлена двумя моделями: стандартной и Pro-версией. Однако, судя по последним новостям, вскоре к ним присоединится третья версия, обозначаемая как «FE», что намекает на её позиционирование как более доступной модели в линейке.

Хотя Asus пока не подтвердила существование этого устройства, оно уже прошло сертификацию в ряде стран. Источники также опубликовали предполагаемые изображения и характеристики. Согласно этим данным, смартфон не будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite, как его старшие собратья.

Вместо этого утечки указывают на использование новейшего чипсета Snapdragon 8 Gen 3, что позволит ему демонстрировать такую же высокую производительность, как и предыдущая модель ROG Phone 8. Процессор будет дополнен 256 ГБ памяти типа UFS 4.0 и 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X.

Камеры ROG Phone 9 FE, по слухам, будут включать 50-мегапиксельный основной датчик, 13-мегапиксельную широкоугольную камеру и 5-мегапиксельный макромодуль. На лицевой части предполагается установка 32-мегапиксельной селфи-камеры. Эти параметры практически идентичны предшествующей модели.

Экран ROG Phone 9 FE представлен 6,78-дюймовой FHD+ панелью с максимальной частотой обновления 185 Гц в игровом режиме Game Genie. Пиковая яркость экрана достигает 2500 нит, а защита обеспечивается стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Дизайн устройства, судя по утечкам, напоминает ROG Phone 8 Pro. Смартфон будет весить 225 граммов и иметь толщину 8,9 мм.