Acemagic F3A поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 с частотой до 5600 МГц.

Acemagic F3A AI 370 представляет собой мини-ПК, основанный на мощном чипсете AMD, который обещает высокую производительность и функциональность. Новинка выделяется среди конкурентов благодаря своим характеристикам и акценту на возможности искусственного интеллекта.

Рынок мини-ПК становится всё более насыщенным, и Acemagic стремится выделиться, представив своё новое устройство. Особенность данной модели заключается в использовании AMD Ryzen AI 9 HX 370 — высокопроизводительного процессора с 12 ядрами и 24 потоками.

Процессор включает в себя интегрированную графику и нейронный процессор (NPU), специально предназначенный для ускорения алгоритмов машинного обучения и обработки данных. Производительность NPU оценивается в 50 TOPS. Кроме того, комбинация центрального и графического процессоров способна обеспечить до 80 TOPS при выполнении задач, связанных с ИИ.

Acemagic уделяет особое внимание системе охлаждения, чтобы избежать перегрева компонентов при интенсивных нагрузках. Внутри корпуса установлены тепловые трубки и два вентилятора, обеспечивающие активное охлаждение как процессора, так и SSD-накопителя.

Устройство поддерживает установку до 96 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 с частотой до 5600 МГц. Мини-ПК также оборудован слотом для твердотельного накопителя формата M.2 2280 NVMe PCIe.

Подключить внешние устройства можно через различные порты, включая HDMI 2.1, USB Type-C и DisplayPort 2.0, каждый из которых способен передавать видеосигнал высокого качества. Порт USB Type-C дополнительно поддерживает передачу данных. Помимо этого, предусмотрены два порта Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с.

Также стоит отметить наличие подсветки RGB, которую можно настроить по своему вкусу. Однако информация о точной дате начала продаж и цене пока отсутствует.