Смартфон получил основной 7,93-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и камеру состоящую из 4 объективов.

Huawei представила свой новый флагманский складной смартфон Mate X6 на мировом рынке. Модель выделяется не только своим элегантным дизайном, но и передовыми техническими характеристиками, которые делают новинку достойным конкурентом в премиальном сегменте.

Смартфон оснащен впечатляющим 7,93-дюймовым LTPO OLED-дисплеем, который поддерживает частоту обновления 120 Гц и разрешение 2K+. Экран также обладает ШИМ-регулировкой яркости с частотой 1440 Гц и может достигать пиковой яркости до 1800 нит. Кроме того, внешний дисплей имеет размер 6,45 дюймов и также выполнен на основе LTPO OLED-технологии, предлагая 3D-квадро-изогнутый экран с разрешением FHD+ и максимальной яркостью до 2500 нит.

Huawei уделила особое внимание дизайну Mate X6, предлагая покупателям на выбор отделку задней панели из мраморного стекла или веганской кожи. Устройство отличается ультратонким профилем — всего 9,9 мм в сложенном состоянии — и весит новинка 239 граммов, что делает его удобным для повседневного использования. Внутри Mate X6 установлен мощный чипсет Kirin 9020, который работает в тандеме с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, обеспечивая быструю и бесперебойную работу устройства.

Аккумулятор емкостью 5110 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку на уровне 50 Вт, что позволяет в случае необходимости быстро восстановить заряд устройства. На задней панели Mate X6 расположена четверная камера, состоящая из основного модуля на 50 МП, сверхширокоугольной камеры на 40 МП, телефото-камеры на 48 МП и специальной камеры спектральных каналов Ultra Chroma на 1,5 МП. Для селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 8 МП.

Huawei Mate X6 доступен в нескольких стильных цветах: Nebula Red, Black и Nebula Gray. На данный момент его можно заказать в Объединенных Арабских Эмиратах через официальный сайт Huawei по цене 7199 дирхамов (примерно 205 000 рублей).