Honor 300 Ultra получит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и до 1 Тб встроенной памяти.

Honor продолжает держать своих поклонников в предвкушении анонса новых смартфонов серии Honor 300, которые вскоре появятся на китайском рынке. Недавно компания представила дизайн своей флагманской модели Honor 300 Ultra, что еще больше увеличило интерес пользователей к предстоящему запуску смартфонов.

Устройство уже доступно для предварительного заказа на официальном сайте Honor. Оно будет предложено в двух цветовых вариантах: Camellia White и Ink Rock Black. Официальная презентация всей серии Honor 300 запланирована на 2 декабря.

Honor 300 Ultra заимствует многие элементы дизайна у Pro-версии, акцентируя внимание на гладких линиях и высококачественной сборке. Спереди устройство оснащено изогнутым экраном с центральным отверстием для камеры в виде острова.

На задней панели флагмана расположена тройная камера, которая обеспечивает широкий спектр возможностей для фотографии. Хотя модель Pro имеет аналогичную конфигурацию объектива, Honor 300 Ultra выделяется благодаря уникальному декору объектива с отличительным красным брендингом. Этот дизайнерский подход подчеркивает целевую аудиторию устройства — пользователей, которые ценят как высокую производительность, так и стильный внешний вид.

Honor 300 Ultra оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen3. Это обеспечивает плавную и эффективную работу, что особенно важно для ресурсоемких задач, игр и многозадачности. Устройство также предлагает расширенные функции биометрии с 3D-ультразвуковой разблокировкой по отпечатку пальцев.

Экран устройства представляет собой изогнутый дисплей с разрешением 1,5K, изготовленный из прочного стекла Juxiong. Пользователи смогут выбрать между двумя конфигурациями памяти: 12 ГБ оперативной памяти с 512 ГБ встроенной или 16 ГБ оперативной памяти с 1 ТБ встроенной.

Honor 300 Ultra предлагает тройную заднюю камеру, включая 50 мегапиксельный перископический телеобъектив. Этот объектив разработан для улучшения изображений с помощью искусственного интеллекта, включая возможности масштабирования изображения без потери качества.