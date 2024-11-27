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Zerox852
HUAWEI представила беспроводные наушники FreeBuds Pro 4 с временем автономной работы до 33 часов
HUAWEI FreeBuds Pro 4 - это первые наушники получившие уникальную операционную систему HarmonyOS NEXT.

HUAWEI представила новую модель беспроводных стереонаушников — FreeBuds Pro 4, которые стали первыми наушниками, работающими на базе операционной системы HarmonyOS NEXT. Наушники обещают пользователям высококачественный звук и передовые технологии.

FreeBuds Pro 4 оснащены мощным чипом Kirin A2, который обеспечивает скорость передачи данных до 2,3 Мбит/с и поддержку передачи звука без потерь с частотой до 48 кГц и разрешением 24 бита.

Одной из ключевых особенностей этих наушников является их конструкция, включающая сверхчувствительные двойные драйверы. В них объединены 11-мм четырехмагнитный динамический драйвер и микропланарный твитер. FreeBuds Pro 4 поддерживают передовые технологии, такие как цифровое разделение частот и динамический эквалайзер, а также активное шумоподавление (ANC). Кроме того, доступны несколько режимов прозрачности, которые позволяют слышать внешние звуки при необходимости.

Улучшенная система активного шумоподавления с использованием искусственного интеллекта значительно повышает четкость звонков. Четыре встроенных микрофона в сочетании с микрофоном обратной костной проводимости эффективно устраняют фоновый шум и точно улавливают голос пользователя. FreeBuds Pro 4 способны подавлять шумы на уровне до 100 дБ и эффективно борются с шумом ветра при скорости до 10 м/с.

Наушники работают на базе HarmonyOS NEXT, что открывает доступ к множеству инновационных функций. Пользователи могут наслаждаться переводом лицом к лицу, погружающим пространственным звуком и функцией поиска Star Flash, которые значительно улучшают удобство использования и повышают уровень ситуационной осведомленности. Кроме того, устройство имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP54, что гарантирует его долговечность даже в сложных условиях эксплуатации.

Каждый наушник весит всего 5,8 грамма, а зарядный футляр — 47 граммов. Аккумулятор емкостью 55 мАч в каждом наушнике обеспечивает до 6,5 часов воспроизведения без активного шумоподавления и до 4,5 часов с включенным ANC. Зарядный футляр с емкостью 510 мАч позволяет продлить общее время работы до впечатляющих 33 часов без ANC или до 23 часов с активным шумоподавлением.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 можно приобрести в трех стильных цветах: Obsidian Black, Snow White и Spruce Green. Рекомендованная розничная цена составляет 1499 юаней (примерно 20 000 рублей). Предварительные заказы уже открыты, а официальные продажи на китайском рынке стартуют 4 декабря.

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