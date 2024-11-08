Honor X9c 5G получил AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Honor представила свой новый среднебюджетный смартфон в популярной серии X — Honor X9c 5G.

Honor X9c оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, выполненным по 4-нм технологии. В сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и графическим процессором Adreno 710, этот смартфон обеспечивает отличную производительность для большинства задач. Новинка работает на базе MagicOS 8.0, основанной на операционной системе Android 14, что гарантирует пользователям доступ ко всем современным функциям и удобному интерфейсу.

Honor X9c выделяется своим элегантным изогнутым AMOLED-дисплеем с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2700 x 1224 пикселей. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Одной из заметных особенностей нового устройства является его способность достигать яркости до 4000 нит на 27% площади дисплея, что значительно превышает 1200 нит, доступных у предшествующей модели X9b. Несмотря на то, что вес нового устройства составляет 189 граммов — на 4 грамма больше, чем у X9b — это все еще довольно легкий смартфон для своего класса.

Honor X9c также предлагает значительное улучшение в области автономности благодаря увеличенной емкости батареи в 6600 мАч, что превосходит предыдущие 5800 мАч у модели X9b. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 66 Вт, однако стоит отметить, что беспроводная зарядка не предусмотрена.

Honor X9c оборудован двойной задней камерой с возможностью записи видео в формате 4K при 30 кадрах в секунду. Основная камера на 108 мегапикселей поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS), а дополнительная 5-мегапиксельная широкоугольная камера позволяет делать широкоугольные снимки в высоком качестве. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера на 16 мегапикселей. В дополнение ко всему, новый смартфон получил рейтинг защиты IP65M, что делает его устойчивым к пыли и влаге.

Базовая версия Honor X9c с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти предлагается в Малайзии за 1499 ринггитов (примерно 33 000 рублей), в то время как топовая модель с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти стоит 1699 ринггитов (примерно 37 000 рублей). Пользователи могут выбрать из нескольких стильных цветовых вариантов исполнения: титановый фиолетовый, нефритовый голубой и титановый черный.