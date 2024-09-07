Доступный смартфон Vivo может похвастать 6,68-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 4 Gen 2 и аккумулятором емкостью 6000 мАч.

На этой неделе Vivo порадовала китайских пользователей не одним, а сразу двумя новыми смартфонами – Y300 Pro и Y37 Pro. И если первый привлек основное внимание прессы, то Y37 Pro остался незамеченным но, несмотря на это, предлагает не менее интересные возможности по более доступной цене.

Y37 Pro получил большой 6,68-дюймовый HD+ LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Высокая частота обновления обеспечивает плавную прокрутку и отзывчивость интерфейса, что особенно заметно в играх и при просмотре видео.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 4 Gen 2 от Qualcomm. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти (что нетипично для бюджетного сегмента) и 256 ГБ встроенной памяти Y37 Pro обеспечивает плавную работу системы и быстрое переключение между приложениями.

Основная камера Y37 Pro представлена 50-мегапиксельным сенсором, который должен хорошо справляться со съемкой при дневном свете. Дополнительный 2-мегапиксельный датчик глубины помогает создавать портреты с размытым фоном. Фронтальная камера получила разрешение 5 Мп – простое и лаконичное решение для видеозвонков и селфи.

Одной из главных фишек Y37 Pro стала его впечатляющая автономность. Аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечит до двух дней работы без подзарядки, а быстрая зарядка мощностью 44 Вт позволит быстро восполнить заряд энергии.

Vivo Y37 Pro также может похвастать боковым сканером отпечатков пальцев для надежной защиты данных, стереодинамиками для объемного звучания и защитой от пыли и влаги по стандарту IP64.

Смартфон доступен в трех цветовых решениях: розовом, зеленом и черном. Цена Y37 Pro в единственной конфигурации памяти 8/256 ГБ составляет 1799 юаней (примерно 22 000 рублей). Приобрести новинку можно на официальном сайте Vivo в Китае.