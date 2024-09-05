Huawei Mate XT — это первый в мире смартфон с тремя складными экранами. Он раскладывается в 10-дюймовый планшет, имеет толщину менее 5 мм, работает на процессоре Kirin 9-й серии и поддерживает стилус.

Huawei готовится представить миру свой новый технологический шедевр – смартфон Mate XT с тремя складными экранами. Секретность вокруг новинки подогревает тизерное видео с участием легендарного китайского актера Энди Лау, в котором демонстрируется уникальный дизайн устройства.

Huawei Mate XT обещает стать настоящим прорывом в мире складных смартфонов. В разложенном виде устройство превращается в тонкий планшет с диагональю экрана около 10 дюймов – на 50% больше, чем у традиционных складных устройств. Двойные шарниры обеспечивают плавное раскрытие и надежную фиксацию экрана. Инженеры Huawei сумели добиться невероятной компактности: толщина Mate XT в разложенном виде не превышает 5 мм.

Дизайн задней панели напоминает Mate 60 RS Ultimate Design: восьмиугольный блок камер с перископическим телеобъективом и отделка из веганской кожи. Логотипы Huawei и Ultimate Design подчеркивают эксклюзивность модели.

Технические характеристики пока держатся в секрете, но инсайдеры предполагают, что Mate XT будет работать на фирменном процессоре Kirin 9-й серии. Ожидается, что новинка будет поддерживать стилус, что расширит возможности для творчества и продуктивной работы.

Генеральный директор Huawei Ричард Ю подчеркнул, что разработка Mate XT заняла пять лет и этот проект является самым инновационным в истории компании.

По слухам, Mate XT поступит в продажу ограниченным тиражом по цене около 14 900 юаней (примерно 180 000 рублей). Презентация устройства ожидается 10 сентября.