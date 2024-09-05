Moto S50 - смартфон с процессором Dimensity 7300, тройной камерой (50 Мп + 13 Мп + 10 Мп), аккумулятором на 4310 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт и защитой IP68.

Moto S50 оснащен 6,36-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, поддержкой технологии LTPO и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана достигает впечатляющих 3000 нит, а встроенный сканер отпечатков пальцев гарантирует безопасность данных.

За производительность смартфона отвечает новейший чипсет MediaTek Dimensity 7300, дополненный оперативной памятью LPDDR4X и быстрым накопителем UFS 2.2. Ёмкий аккумулятор на 4310 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 68 Вт, что позволяет зарядить устройство с 0 до 50% всего за 13 минут. Также есть поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт.

Особое внимание Motorola уделила камере Moto S50. Смартфон получил тройную камеру, которая включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX896 с оптической стабилизацией изображения (OIS), 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру GalaxyCore GC13A2, которая также может использоваться для макросъемки и 10-мегапиксельный телеобъектив Samsung S5K3K1 с 3-кратным оптическим зумом.

Фронтальная камера на 32 Мп позволит делать качественные селфи и проводить видеозвонки в высоком качестве.

Moto S50 работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой Hello UI.

Moto S50 доступен в трех цветовых решениях: Persimmon Orange, Flora Blue и Latte.

Стоимость смартфона составляет:

2199 юаней (примерно 27 000 рублей) за версию 12 ГБ + 256 ГБ,

2499 юаней (примерно 32 000 рублей) за версию 12 ГБ + 512 ГБ.