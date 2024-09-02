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Zerox852
Раскрыты основные характеристики Samsung Galaxy S24 FE
Новые сертификаты подтверждают скорый релиз бюджетного флагмана с поддержкой 5G, обратной беспроводной зарядки, быстрой проводной зарядкой и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем.

Samsung готовится к релизу долгожданного Galaxy S24 FE, который должен стать бюджетным флагманом бренда. По мере приближения даты запуска, устройство проходит сертификацию, подтверждая его скорый выход и раскрывая некоторые характеристики. 

Американская версия Galaxy S24 FE (SM-S72U) уже была замечена в базе данных Bluetooth SIG, а теперь прошла сертификацию FCC. Сертификация подтвердила поддержку двухдиапазонного Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), NFC, Bluetooth, 5G, а также обратную беспроводную зарядку мощностью до 9 Вт, что означает, что устройство также поддерживает беспроводную зарядку. 

В онлайн-базе данных FCC также появились живые изображения Galaxy S24 FE, демонстрирующие плоский дисплей с закругленными углами.

Кроме того, Galaxy S24 FE прошел сертификацию TDRA и TUV Rheinland. В базе данных TDRA телефон был замечен с номером модели SM-S721B/DS, где "DS" означает поддержку двух SIM-карт. TUV Rheinland, в свою очередь, сертифицировал смартфон в семи моделях: SM-S721B/DS, SM-S721B, SM-S721N, SM-S721Q, SM-S721U, SM-S721W, SM-S7210. Вероятно, эти модели предназначены для разных рынков. Однако сертификация подтверждает, что Galaxy S24 FE будет поставляться с быстрой проводной зарядкой мощностью 25 Вт. 

По предварительной информации, Samsung Galaxy S24 FE будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+. Под капотом будет установлен процессор Exynos 2400e в паре с 8 ГБ оперативной памяти. 

Ожидается, что смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 4565 мАч и работать под управлением Android 14 с фирменной оболочкой OneUI. 

В плане камер, Galaxy S24 FE получит тройную камеру с 50-мегапиксельным главным сенсором, а также 10-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи. 

С каждой новой сертификацией, Galaxy S24 FE становится всё ближе к официальному релизу, который, по слухам, должен состояться в ближайшее время.

#смартфон #смартфон 2024 #смартфон samsung #смартфон galaxy #samsung galaxy s24 fe
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