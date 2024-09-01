Snapdragon X Plus это бюджетный чип для ПК на базе ARM, который предлагает приемлемую производительность по доступной цене, но с ограниченной графической мощностью.

Qualcomm готовится к выходу нового бюджетного чипа Snapdragon X Plus, предназначенного для ПК Windows on Arm с ценой около $700. Этот чип, известный как X1P-42-100, станет самым доступным в линейке Snapdragon X и ориентирован на пользователей, которые хотят попробовать преимущества процессоров Arm, но не нуждаются в максимальной производительности.

Первые тесты Asus ProArt PZ13, оснащенного этим чипом, показали неоднозначные результаты. В одноядерных тестах X1P-42-100 продемонстрировал достойную производительность, уступая своему 10-ядерному собрату X1P-64-100 всего на 5%. Однако, в многоядерных тестах он отстал на 20%, что обусловлено меньшим количеством ядер.

В сравнении с конкурентами, X1P-42-100 превзошел AMD Ryzen 9 8945HS и Intel Core 9 185H в одноядерных тестах Geekbench 6. Но, как и в предыдущих тестах, он проиграл Ryzen 9 8945HS в многоядерных тестах, уступив более чем на 200 баллов.

Слабым местом 8-ядерного Snapdragon X Plus оказалась графическая производительность. В тестах Time Spy и Steel Nomad он показал на 40-50% более низкие результаты по сравнению с более мощными чипами линейки Snapdragon.

Несмотря на среднюю вычислительную мощность процессора и слабую графику, новый чип может найти свою нишу в сегменте бюджетных ПК. Однако, с предстоящим запуском процессоров Intel Lunar Lake, Qualcomm предстоит серьезная конкуренция. Intel, скорее всего, представит свои решения, способные конкурировать с Snapdragon X Plus по производительности и энергоэффективности.

В итоге, Snapdragon X Plus может стать интересным предложением для тех, кто ищет доступный ПК с Arm, но не стоит ждать от него высочайших показателей производительности.