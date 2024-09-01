Vivo T3 Ultra — это мощный смартфон с премиальным дизайном, изогнутым AMOLED-экраном, высококачественной камерой Sony IMX921 с OIS и процессором Dimensity 9200 Plus.

Vivo готовится к выпуску новой модели в своей популярной линейке T3 — Vivo T3 Ultra. Эта модель предлагает премиальные характеристики, элегантный дизайн и функциональность, которая удовлетворит запросы даже самых требовательных пользователей.

Vivo T3 Ultra будет оснащен чипсетом Dimensity 9200 Plus от MediaTek, который известен высокой производительностью и энергоэффективностью. С результатом AnTuTu около 160 000, Vivo T3 Ultra обещает превзойти по мощности своего предшественника, Vivo T3 Pro, оснащенного Snapdragon 7 Gen 3. Это позволит пользователям наслаждаться плавной работой даже при запуске ресурсоемких приложений и игр.

Новое устройство получит корпус с рейтингом IP68, что говорит о его защите от воды и пыли. Это делает Vivo T3 Ultra идеальным выбором для активных пользователей, которые не боятся использовать свой смартфон в любых условиях.

Vivo T3 Ultra также будет оснащен изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K. Такой экран обеспечивает высокую четкость и яркость изображения, а также глубокие насыщенные цвета.

На задней панели Vivo T3 Ultra будет установлена основная камера Sony IMX921, которая известна своей светочувствительностью и качеством изображения. Сенсор оснащен оптической стабилизацией изображения (OIS), что позволит получить высококачественные фотографии и видео даже при движении. Эта камера позволит запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни в деталях и сохранить их в превосходном качестве.

Появление Vivo T3 Ultra на Geekbench подтверждает, что устройство будет оснащено 12 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 14. Хотя точная дата выпуска пока неизвестна, ожидается, что Vivo T3 Ultra дебютирует в ближайшее время.

По слухам, T3 Ultra не будет иметь оптики Zeiss, которая присутствует на ориентированном на фотографию V40 Pro.